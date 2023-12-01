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Нью-Джерси Дэвилз - Бостон Брюинз 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США), вместимость: 17625
14 Декабря 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Жан Эбер (Монктон, Канада);
Нью-Джерси Дэвилз
3-й период, 49'
1 : 1
Бостон Брюинз

  • 42:34
    1:1
    Доусон Мерсер
0'
20'
40'
60'
  • 16:51
    0:1
    Морган Гики
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Джерси Дэвилз - Бостон Брюинз, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Бостон Брюинз
Бостон
40ШвейцарияврАкира Шмид
41ЧехияврВитек Ванечек
17СловакиязщШимон Немец
71ШвейцариязщЙонас Зигенталер
6СШАзщДжон Марино
88КанадазщКевин Баль
24КанадазщКолин Миллер
43СШАзщЛюк Хьюз
56ФинляндиянпЭрик Хаула
28ШвейцариянпТимо Майер
86СШАнпДжек Хьюз
73КанаданпТайлер Тоффоли
63ШвециянпЙеспер Братт
13ШвейцариянпНико Хишир
18ЧехиянпОндржей Палат
10ШвециянпАлександер Хольц
91КанаданпДоусон Мерсер
14КанаданпНатан Бастиан
20КанаданпМайкл Маклауд
42КанаданпКёртис Лазар
35ШвецияврЛинус Улльмарк
1СШАврДжереми Свейман
14КанадазщИэн Митчелл
27ШвециязщХампус Линдхольм
25СШАзщБрэндон Карло
48СШАзщМэтт Грызлик
12СШАзщКевин Шаттенкирк
6СШАзщМэйсон Лорей
88ЧехиянпДавид Пастрняк
39КанаданпМорган Гики
74КанаданпДжейк Дебраск
11СШАнпТрент Фредерик
13СШАнпЧарли Койл
63КанаданпБрэд Маршан
43КанаданпДэнтон Хайнен
51КанаданпМатье Пуатра
21СШАнпДжеймс ван Римсдайк
62ШвециянпОскар Стеен
19СШАнпДжон Бичер
94ЧехиянпЯкуб Лауко
Главные тренеры
КанадаЛинди Рафф
КанадаДжим Монтгомери
История личных встреч
09.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз2 : 1Нью-Джерси Дэвилз
29.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз1 : 3Бостон Брюинз
24.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 4Бостон Брюинз
09.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Бостон Брюинз3 : 5Нью-Джерси Дэвилз
04.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Нью-Джерси Дэвилз1 : 0Бостон Брюинз
01.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз8 : 1Нью-Джерси Дэвилз
05.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз5 : 3Нью-Джерси Дэвилз
13.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 5Бостон Брюинз
05.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 3 ОТБостон Брюинз
04.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз0 : 3Бостон Брюинз
11.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Нью-Джерси Дэвилз
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Нью-Джерси Дэвилз
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Нью-Джерси Дэвилз
06.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 6Нью-Джерси Дэвилз
02.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 6
09.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз5 : 3
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз1 : 3
04.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 1
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТБостон Брюинз
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 0
Турнирная таблица
НХЛ
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс30 14 2 4 1 4 5 105-73 45 75.0
2 Бостон Брюинз26 15 2 1 0 3 5 87-65 39 75.0
3 Нью-Йорк Рейнджерс27 16 2 1 1 0 7 89-78 39 72.2
4 Ванкувер Кэнакс29 18 1 0 0 1 9 111-74 39 67.2
5 Лос-Анджелес Кингз25 15 1 0 2 2 5 92-60 36 72.0
6 Колорадо Эвеланш28 16 0 1 1 1 9 100-87 36 64.3
7 Флорида Пантерз28 15 2 0 1 1 9 85-73 36 64.3
8 Торонто Мэйпл Лифс26 8 3 4 1 4 6 94-84 35 67.3
9 Даллас Старз27 12 2 2 1 2 8 95-84 35 64.8
10 Виннипег Джетс27 14 2 0 1 1 9 86-72 34 63.0
11 Детройт Ред Уингз28 13 2 0 0 4 9 106-92 34 60.7
12 Нью-Йорк Айлендерс27 9 3 1 2 5 7 83-87 33 61.1
13 Филадельфия Флайерз28 11 2 2 0 3 10 85-76 33 58.9
14 Нэшвилл Предаторз29 12 3 1 0 0 13 90-88 32 55.2
15 Вашингтон Кэпиталз25 11 1 2 1 2 8 64-72 31 62.0
16 Каролина Харрикейнз28 11 3 1 0 1 12 92-91 31 55.4
17 Тампа-Бэй Лайтнинг30 11 2 0 0 5 12 96-106 31 51.7
18 Нью-Джерси Дэвилз26 12 2 0 1 0 11 92-95 29 55.8
19 Аризона Койотс28 10 1 2 0 2 13 90-86 28 50.0
20 Эдмонтон Ойлерз26 11 1 1 0 1 12 92-85 27 51.9
21 Питтсбург Пингвинз27 11 1 0 1 2 12 79-71 27 50.0
22 Сент-Луис Блюз28 11 1 1 1 0 14 80-94 27 48.2
23 Монреаль Канадиенс28 5 4 3 2 1 13 76-97 27 48.2
24 Баффало Сэйбрз29 11 1 0 1 2 14 84-96 27 46.6
25 Калгари Флэймз29 8 3 0 3 1 14 87-104 26 44.8
26 Сиэтл Кракен30 6 2 1 3 4 14 78-101 25 41.7
27 Миннесота Уайлд26 9 0 1 2 2 12 81-88 24 46.2
28 Коламбус Блю Джекетс30 8 1 0 1 4 16 87-106 23 38.3
29 Оттава Сенаторз23 9 1 1 0 0 12 79-74 22 47.8
30 Сан-Хосе Шаркс29 7 2 0 3 0 17 64-117 21 36.2
31 Анахайм Дакс27 6 3 1 0 0 17 71-92 20 37.0
32 Чикаго Блэкхоукс28 7 2 0 1 0 18 66-98 19 33.9
Восточная Конференция
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Бостон Брюинз26 15 2 1 0 3 5 87-65 39 75.0
2 Нью-Йорк Рейнджерс27 16 2 1 1 0 7 89-78 39 72.2
3 Флорида Пантерз28 15 2 0 1 1 9 85-73 36 64.3
4 Торонто Мэйпл Лифс26 8 3 4 1 4 6 94-84 35 67.3
5 Детройт Ред Уингз28 13 2 0 0 4 9 106-92 34 60.7
6 Нью-Йорк Айлендерс27 9 3 1 2 5 7 83-87 33 61.1
7 Филадельфия Флайерз28 11 2 2 0 3 10 85-76 33 58.9
8 Вашингтон Кэпиталз25 11 1 2 1 2 8 64-72 31 62.0
9 Каролина Харрикейнз28 11 3 1 0 1 12 92-91 31 55.4
10 Тампа-Бэй Лайтнинг30 11 2 0 0 5 12 96-106 31 51.7
11 Нью-Джерси Дэвилз26 12 2 0 1 0 11 92-95 29 55.8
12 Питтсбург Пингвинз27 11 1 0 1 2 12 79-71 27 50.0
13 Монреаль Канадиенс28 5 4 3 2 1 13 76-97 27 48.2
14 Баффало Сэйбрз29 11 1 0 1 2 14 84-96 27 46.6
15 Коламбус Блю Джекетс30 8 1 0 1 4 16 87-106 23 38.3
16 Оттава Сенаторз23 9 1 1 0 0 12 79-74 22 47.8
Западная Конференция
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс30 14 2 4 1 4 5 105-73 45 75.0
2 Ванкувер Кэнакс29 18 1 0 0 1 9 111-74 39 67.2
3 Лос-Анджелес Кингз25 15 1 0 2 2 5 92-60 36 72.0
4 Колорадо Эвеланш28 16 0 1 1 1 9 100-87 36 64.3
5 Даллас Старз27 12 2 2 1 2 8 95-84 35 64.8
6 Виннипег Джетс27 14 2 0 1 1 9 86-72 34 63.0
7 Нэшвилл Предаторз29 12 3 1 0 0 13 90-88 32 55.2
8 Аризона Койотс28 10 1 2 0 2 13 90-86 28 50.0
9 Эдмонтон Ойлерз26 11 1 1 0 1 12 92-85 27 51.9
10 Сент-Луис Блюз28 11 1 1 1 0 14 80-94 27 48.2
11 Калгари Флэймз29 8 3 0 3 1 14 87-104 26 44.8
12 Сиэтл Кракен30 6 2 1 3 4 14 78-101 25 41.7
13 Миннесота Уайлд26 9 0 1 2 2 12 81-88 24 46.2
14 Сан-Хосе Шаркс29 7 2 0 3 0 17 64-117 21 36.2
15 Анахайм Дакс27 6 3 1 0 0 17 71-92 20 37.0
16 Чикаго Блэкхоукс28 7 2 0 1 0 18 66-98 19 33.9
Столичный дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Нью-Йорк Рейнджерс27 16 2 1 1 0 7 89-78 39 72.2
2 Нью-Йорк Айлендерс27 9 3 1 2 5 7 83-87 33 61.1
3 Филадельфия Флайерз28 11 2 2 0 3 10 85-76 33 58.9
4 Вашингтон Кэпиталз25 11 1 2 1 2 8 64-72 31 62.0
5 Каролина Харрикейнз28 11 3 1 0 1 12 92-91 31 55.4
6 Нью-Джерси Дэвилз26 12 2 0 1 0 11 92-95 29 55.8
7 Питтсбург Пингвинз27 11 1 0 1 2 12 79-71 27 50.0
8 Коламбус Блю Джекетс30 8 1 0 1 4 16 87-106 23 38.3
Атлантический дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Бостон Брюинз26 15 2 1 0 3 5 87-65 39 75.0
2 Флорида Пантерз28 15 2 0 1 1 9 85-73 36 64.3
3 Торонто Мэйпл Лифс26 8 3 4 1 4 6 94-84 35 67.3
4 Детройт Ред Уингз28 13 2 0 0 4 9 106-92 34 60.7
5 Тампа-Бэй Лайтнинг30 11 2 0 0 5 12 96-106 31 51.7
6 Монреаль Канадиенс28 5 4 3 2 1 13 76-97 27 48.2
7 Баффало Сэйбрз29 11 1 0 1 2 14 84-96 27 46.6
8 Оттава Сенаторз23 9 1 1 0 0 12 79-74 22 47.8
Центральный дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Колорадо Эвеланш28 16 0 1 1 1 9 100-87 36 64.3
2 Даллас Старз27 12 2 2 1 2 8 95-84 35 64.8
3 Виннипег Джетс27 14 2 0 1 1 9 86-72 34 63.0
4 Нэшвилл Предаторз29 12 3 1 0 0 13 90-88 32 55.2
5 Аризона Койотс28 10 1 2 0 2 13 90-86 28 50.0
6 Сент-Луис Блюз28 11 1 1 1 0 14 80-94 27 48.2
7 Миннесота Уайлд26 9 0 1 2 2 12 81-88 24 46.2
8 Чикаго Блэкхоукс28 7 2 0 1 0 18 66-98 19 33.9
Тихоокеанский дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс30 14 2 4 1 4 5 105-73 45 75.0
2 Ванкувер Кэнакс29 18 1 0 0 1 9 111-74 39 67.2
3 Лос-Анджелес Кингз25 15 1 0 2 2 5 92-60 36 72.0
4 Эдмонтон Ойлерз26 11 1 1 0 1 12 92-85 27 51.9
5 Калгари Флэймз29 8 3 0 3 1 14 87-104 26 44.8
6 Сиэтл Кракен30 6 2 1 3 4 14 78-101 25 41.7
7 Сан-Хосе Шаркс29 7 2 0 3 0 17 64-117 21 36.2
8 Анахайм Дакс27 6 3 1 0 0 17 71-92 20 37.0

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