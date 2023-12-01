Колорадо Эвеланш - Баффало Сэйбрз 14 Декабря прямая трансляция
Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
14 Декабря 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Питер Макдугалл (Реджайна, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Баффало Сэйбрз, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Баффало Сэйбрз
Баффало
|40
|вр
|Александр Георгиев
|50
|вр
|Иван Просветов
|42
|зщ
|Джош Мэнсон
|8
|зщ
|Кейл Макар
|7
|зщ
|Девон Тэйвз
|4
|зщ
|Боуэн Байрэм
|70
|зщ
|Сэм Малински
|3
|зщ
|Джек Джонсон
|22
|нп
|Фредрик Олофссон
|11
|нп
|Эндрю Кольяно
|96
|нп
|Микко Рантанен
|29
|нп
|Натан Маккиннон
|13
|нп
|Валерий Ничушкин
|90
|нп
|Томаш Татар
|12
|нп
|Райан Джохансен
|27
|нп
|Джонатан Друен
|25
|нп
|Логан О'Коннор
|20
|нп
|Росс Колтон
|28
|нп
|Майлз Вуд
|59
|нп
|Бен Майерс
|1
|вр
|Укко-Пекка Луукконен
|27
|вр
|Девон Леви
|23
|зщ
|Маттиас Самуэльссон
|26
|зщ
|Расмус Далин
|10
|зщ
|Хенри Йокихарью
|25
|зщ
|Оуэн Пауэр
|75
|зщ
|Коннор Клифтон
|6
|зщ
|Эрик Джонсон
|89
|нп
|Алекс Так
|72
|нп
|Тейдж Томпсон
|9
|нп
|Закари Бенсон
|77
|нп
|Джон-Джейсон Петерка
|37
|нп
|Кейси Миттельштадт
|53
|нп
|Джефф Скиннер
|71
|нп
|Виктор Олофссон
|24
|нп
|Дилан Козенс
|17
|нп
|Тайсон Джост
|21
|нп
|Кайл Окпосо
|19
|нп
|Пейтон Кребс
|50
|нп
|Эрик Робинсон
Главные тренеры
|Джаред Беднар
|Дон Гранато
|Стив Смит
История личных встреч
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|16.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|02.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|19.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|31.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|27.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|05.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|09.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|12.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|12.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|12.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|04.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|12.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|04.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2