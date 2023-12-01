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Колорадо Эвеланш - Баффало Сэйбрз 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
14 Декабря 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Питер Макдугалл (Реджайна, Канада);
Колорадо Эвеланш
Баффало Сэйбрз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Баффало Сэйбрз, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Баффало Сэйбрз
Баффало
40 Россия вр Александр Георгиев
50 Россия вр Иван Просветов
42 Канада зщ Джош Мэнсон
8 Канада зщ Кейл Макар
7 Канада зщ Девон Тэйвз
4 Канада зщ Боуэн Байрэм
70 США зщ Сэм Малински
3 США зщ Джек Джонсон
22 Швеция нп Фредрик Олофссон
11 Канада нп Эндрю Кольяно
96 Финляндия нп Микко Рантанен
29 Канада нп Натан Маккиннон
13 Россия нп Валерий Ничушкин
90 Словакия нп Томаш Татар
12 Канада нп Райан Джохансен
27 Канада нп Джонатан Друен
25 Канада нп Логан О'Коннор
20 США нп Росс Колтон
28 США нп Майлз Вуд
59 США нп Бен Майерс
1 Финляндия вр Укко-Пекка Луукконен
27 Канада вр Девон Леви
23 США зщ Маттиас Самуэльссон
26 Швеция зщ Расмус Далин
10 Финляндия зщ Хенри Йокихарью
25 Канада зщ Оуэн Пауэр
75 США зщ Коннор Клифтон
6 США зщ Эрик Джонсон
89 США нп Алекс Так
72 США нп Тейдж Томпсон
9 Канада нп Закари Бенсон
77 Германия нп Джон-Джейсон Петерка
37 США нп Кейси Миттельштадт
53 Канада нп Джефф Скиннер
71 Швеция нп Виктор Олофссон
24 Канада нп Дилан Козенс
17 Канада нп Тайсон Джост
21 США нп Кайл Окпосо
19 Канада нп Пейтон Кребс
50 США нп Эрик Робинсон
Главные тренеры
Канада Джаред Беднар
США Дон Гранато
Канада Стив Смит
История личных встреч
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 0Колорадо Эвеланш
16.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 4Баффало Сэйбрз
02.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 6Колорадо Эвеланш
19.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 5Колорадо Эвеланш
31.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 1Баффало Сэйбрз
27.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 2Баффало Сэйбрз
05.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз1 : 6Колорадо Эвеланш
09.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 0Баффало Сэйбрз
12.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз1 : 6Колорадо Эвеланш
12.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 5Колорадо Эвеланш
12.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш6 : 5
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 5
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 4
06.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 2
04.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Колорадо Эвеланш
12.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз5 : 2
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз2 : 3 Б
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 3Баффало Сэйбрз
06.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 5
04.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз1 : 2

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