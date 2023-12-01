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Лос-Анджелес Кингз - Виннипег Джетс 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США), вместимость: 18867
14 Декабря 2023 года в 06:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Келли Сазерлэнд (Ричмонд, Канада);
Лос-Анджелес Кингз
Виннипег Джетс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Кингз - Виннипег Джетс, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Виннипег Джетс
Виннипег
39 Канада вр Кэм Тальбо
29 США вр Феникс Копли
44 США зщ Майки Андерсон
8 Канада зщ Дрю Даути
3 США зщ Мэтт Рой
5 Швеция зщ Андреас Энглунд
21 Канада зщ Джордан Спенс
43 Швеция зщ Якоб Муврар
34 США нп Артур Калиев
9 Швеция нп Адриан Кемпе
11 Словения нп Анже Копитар
80 Канада нп Пьер-Люк Дюбуа
55 Канада нп Куинтон Байфилд
12 США нп Тревор Мур
24 Канада нп Филлип Дано
22 Швейцария нп Кевин Фиала
78 США нп Алекс Лаферрье
91 Швеция нп Карл Грундстрём
46 США нп Блейк Лизотт
61 США нп Тревор Льюис
39 Канада вр Лоран Броссуа
37 США вр Коннор Хеллебайк
4 США зщ Нил Пионк
5 Канада зщ Бренден Диллон
88 США зщ Нейт Шмидт
54 США зщ Дилан Сэмберг
64 Канада зщ Логан Стэнли
2 Канада зщ Дилан Демело
44 Канада зщ Джош Моррисси
36 Канада нп Морган Бэррон
7 Россия нп Владислав Наместников
91 Канада нп Коул Перфетти
22 США нп Мэйсон Эпплтон
17 Канада нп Адам Лаури
62 Швейцария нп Нино Нидеррайтер
19 Швеция нп Давид Густафссон
9 США нп Алекс Иафалло
27 Дания нп Николай Элерс
13 Канада нп Габриэль Виларди
55 Канада нп Марк Шайфли
Главные тренеры
Канада Тодд Маклеллан
Канада Рик Боунесс
История личных встреч
18.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс1 : 5Лос-Анджелес Кингз
25.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 1Виннипег Джетс
01.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс5 : 6 БЛос-Анджелес Кингз
28.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 6Виннипег Джетс
03.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 3Лос-Анджелес Кингз
14.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс3 : 2 ОТЛос-Анджелес Кингз
29.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 3Виннипег Джетс
19.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс6 : 3Лос-Анджелес Кингз
01.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 1Виннипег Джетс
23.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 3Лос-Анджелес Кингз
11.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Лос-Анджелес Кингз
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТЛос-Анджелес Кингз
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 4Лос-Анджелес Кингз
06.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТЛос-Анджелес Кингз
04.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 1
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1Виннипег Джетс
11.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Виннипег Джетс
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Виннипег Джетс
05.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 1
02.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс3 : 1

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