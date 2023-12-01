Лос-Анджелес Кингз - Виннипег Джетс 14 Декабря прямая трансляция
Стадион: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США), вместимость: 18867
14 Декабря 2023 года в 06:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Келли Сазерлэнд (Ричмонд, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Кингз - Виннипег Джетс, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Виннипег Джетс
Виннипег
|39
|вр
|Кэм Тальбо
|29
|вр
|Феникс Копли
|44
|зщ
|Майки Андерсон
|8
|зщ
|Дрю Даути
|3
|зщ
|Мэтт Рой
|5
|зщ
|Андреас Энглунд
|21
|зщ
|Джордан Спенс
|43
|зщ
|Якоб Муврар
|34
|нп
|Артур Калиев
|9
|нп
|Адриан Кемпе
|11
|нп
|Анже Копитар
|80
|нп
|Пьер-Люк Дюбуа
|55
|нп
|Куинтон Байфилд
|12
|нп
|Тревор Мур
|24
|нп
|Филлип Дано
|22
|нп
|Кевин Фиала
|78
|нп
|Алекс Лаферрье
|91
|нп
|Карл Грундстрём
|46
|нп
|Блейк Лизотт
|61
|нп
|Тревор Льюис
|39
|вр
|Лоран Броссуа
|37
|вр
|Коннор Хеллебайк
|4
|зщ
|Нил Пионк
|5
|зщ
|Бренден Диллон
|88
|зщ
|Нейт Шмидт
|54
|зщ
|Дилан Сэмберг
|64
|зщ
|Логан Стэнли
|2
|зщ
|Дилан Демело
|44
|зщ
|Джош Моррисси
|36
|нп
|Морган Бэррон
|7
|нп
|Владислав Наместников
|91
|нп
|Коул Перфетти
|22
|нп
|Мэйсон Эпплтон
|17
|нп
|Адам Лаури
|62
|нп
|Нино Нидеррайтер
|19
|нп
|Давид Густафссон
|9
|нп
|Алекс Иафалло
|27
|нп
|Николай Элерс
|13
|нп
|Габриэль Виларди
|55
|нп
|Марк Шайфли
Главные тренеры
|Тодд Маклеллан
|Рик Боунесс
История личных встреч
|18.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|25.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|01.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6 Б
|28.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|03.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|14.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|29.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|19.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|01.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|23.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|11.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|04.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|11.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|05.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|02.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1