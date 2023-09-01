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Ноттингем Форест - Тоттенхэм Хотспур 15 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30602
15 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Ноттингем Форест
Тоттенхэм Хотспур

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 15 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1 США вр Мэтт Тёрнер
7 Уэльс зщ Неко Уильямс
30 Кот-д'Ивуар зщ Вилли Боли
19 Сенегал зщ Мусса Ньякате
15 Англия зщ Гарри Тоффоло
22 Англия пз Райан Йейтс
5 Бельгия пз Орель Мангала
28 Бразилия пз Данило
14 Англия пз Каллум Хадсон-Одои
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
21 Швеция пз Энтони Эланга
13 Италия вр Гульельмо Викарио
23 Испания зщ Педро Порро
17 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
33 Уэльс зщ Бен Дэвис
38 Италия зщ Дестини Удоджи
29 Сенегал пз Папе Матар Сарр
8 Мали пз Ив Биссума
21 Швеция пз Деян Кулушевски
22 Уэльс нп Бреннан Джонсон
7 Южная Корея нп Сон Хын Мин
9 Бразилия нп Ришарлисон
Главные тренеры
Уэльс Стивен Купер
Австралия Ангелос Постекоглу
История личных встреч
11.03.2023 Англия - Премьер-лига 27-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 1Ноттингем Форест
09.11.2022 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Ноттингем Форест2 : 0Тоттенхэм Хотспур
28.08.2022 Англия - Премьер-лига 4-й тур Ноттингем Форест0 : 2Тоттенхэм Хотспур
24.09.2014 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Тоттенхэм Хотспур3 : 1Ноттингем Форест
09.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур 1 : 1Ноттингем Форест
06.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур 5 : 0Ноттингем Форест
02.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Ноттингем Форест0 : 1
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Ноттингем Форест2 : 3
12.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур 3 : 2Ноттингем Форест
10.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур Тоттенхэм Хотспур4 : 1
07.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2
03.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур 3 : 3Тоттенхэм Хотспур
26.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2
11.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур 2 : 1Тоттенхэм Хотспур

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