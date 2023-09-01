Ноттингем Форест - Тоттенхэм Хотспур 15 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30602
15 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 15 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
|1
|вр
|Мэтт Тёрнер
|7
|зщ
|Неко Уильямс
|30
|зщ
|Вилли Боли
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|15
|зщ
|Гарри Тоффоло
|22
|пз
|Райан Йейтс
|5
|пз
|Орель Мангала
|28
|пз
|Данило
|14
|пз
|Каллум Хадсон-Одои
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|21
|пз
|Энтони Эланга
|13
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|33
|зщ
|Бен Дэвис
|38
|зщ
|Дестини Удоджи
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
|8
|пз
|Ив Биссума
|21
|пз
|Деян Кулушевски
|22
|нп
|Бреннан Джонсон
|7
|нп
|Сон Хын Мин
|9
|нп
|Ришарлисон
Главные тренеры
|Стивен Купер
|Ангелос Постекоглу
История личных встреч
|11.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 1
|09.11.2022
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|2 : 0
|28.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 2
|24.09.2014
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 1
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|5 : 0
|02.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 3
|12.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 2
|10.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|4 : 1
|07.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 3
|26.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|11.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1