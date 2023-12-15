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Монако - Лион 15 Декабря прямая трансляция

Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
15 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Рюдди Бюке (Амьен, Франция);
Монако
Лион

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Лион, которое состоится 15 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Фонвьей, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако
Лион
Лион
16 Швейцария вр Филипп Кён
3 Чили зщ Гильермо Марипан
6 Швейцария зщ Денис Закария
99 Кот-д'Ивуар зщ Уилфрид Синго
88 Франция пз Сунгуту Магасса
19 Франция пз Юссуф Фофана
4 Мали пз Мохамед Камара
14 Сенегал нп Исмаил Якобс
18 Япония нп Такуми Минамино
29 США нп Фоларин Балогун
27 Сенегал нп Крепен Дьятта
1 Португалия вр Антони Лопеш
12 Ирландия зщ Джейк О'Брайен
5 Хорватия зщ Деян Ловрен
55 Хорватия зщ Дуе Чалета-Цар
3 Аргентина зщ Николас Тальяфико
98 Англия пз Эйнсли Мэйтленд-Найлс
8 Франция пз Корентин Толиссо
6 Франция пз Максанс Какере
37 Гана пз Эрнест Нуама
10 Франция нп Александр Ляказетт
18 Франция нп Райан Шерки
Главные тренеры
Австрия Адольф Хюттер
Италия Фабио Гроссо
История личных встреч
19.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур Лион3 : 1Монако
11.09.2022 Франция - Лига 1 7-й тур Монако2 : 1Лион
05.02.2022 Франция - Лига 1 23-й тур Монако2 : 0Лион
16.10.2021 Франция - Лига 1 10-й тур Лион2 : 0Монако
02.05.2021 Франция - Лига 1 35-й тур Монако2 : 3Лион
21.04.2021 Кубок Франции 1/4 финала Лион0 : 2Монако
25.10.2020 Франция - Лига 1 8-й тур Лион4 : 1Монако
09.08.2019 Франция - Лига 1 1-й тур Монако0 : 3Лион
24.02.2019 Франция - Лига 1 26-й тур Монако2 : 0Лион
16.12.2018 Франция - Лига 1 18-й тур Лион3 : 0Монако
09.12.2023 Франция - Лига 1 15-й тур 1 : 2Монако
03.12.2023 Франция - Лига 1 14-й тур Монако2 : 0
24.11.2023 Франция - Лига 1 13-й тур 5 : 2Монако
11.11.2023 Франция - Лига 1 12-й тур 0 : 0Монако
05.11.2023 Франция - Лига 1 11-й тур Монако2 : 0
10.12.2023 Франция - Лига 1 15-й тур Лион3 : 0
06.12.2023 Франция - Лига 1 10-й тур 3 : 0Лион
02.12.2023 Франция - Лига 1 14-й тур 3 : 2Лион
26.11.2023 Франция - Лига 1 13-й тур Лион0 : 2
12.11.2023 Франция - Лига 1 12-й тур 0 : 1Лион

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