Монако - Лион 15 Декабря прямая трансляция
Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
15 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Рюдди Бюке (Амьен, Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Лион, которое состоится 15 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Фонвьей, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако
Лион
Лион
|16
|вр
|Филипп Кён
|3
|зщ
|Гильермо Марипан
|6
|зщ
|Денис Закария
|99
|зщ
|Уилфрид Синго
|88
|пз
|Сунгуту Магасса
|19
|пз
|Юссуф Фофана
|4
|пз
|Мохамед Камара
|14
|нп
|Исмаил Якобс
|18
|нп
|Такуми Минамино
|29
|нп
|Фоларин Балогун
|27
|нп
|Крепен Дьятта
|1
|вр
|Антони Лопеш
|12
|зщ
|Джейк О'Брайен
|5
|зщ
|Деян Ловрен
|55
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|98
|пз
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|6
|пз
|Максанс Какере
|37
|пз
|Эрнест Нуама
|10
|нп
|Александр Ляказетт
|18
|нп
|Райан Шерки
Главные тренеры
|Адольф Хюттер
|Фабио Гроссо
История личных встреч
|19.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|3 : 1
|11.09.2022
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|2 : 1
|05.02.2022
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 0
|16.10.2021
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|2 : 0
|02.05.2021
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 3
|21.04.2021
|Кубок Франции
|1/4 финала
|0 : 2
|25.10.2020
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|4 : 1
|09.08.2019
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|0 : 3
|24.02.2019
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 0
|16.12.2018
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|3 : 0
|09.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|1 : 2
|03.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 0
|24.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|5 : 2
|11.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 0
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|2 : 0
|10.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|3 : 0
|06.12.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|3 : 0
|02.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|3 : 2
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 2
|12.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 1