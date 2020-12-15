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Дженоа - Ювентус 15 Декабря прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
15 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 16-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Дженоа
Ювентус

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Ювентус, которое состоится 15 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Ювентус
Турин
1 Испания вр Хосеп Риера
5 Румыния зщ Раду Дрэгушин
13 Италия зщ Маттья Бани
22 Мексика зщ Хоан Васкес
20 Италия зщ Стефано Сабелли
55 Нидерланды зщ Ридгесиано Хапс
32 Дания пз Мортен Френнруп
47 Хорватия пз Милан Бадель
17 Украина пз Руслан Малиновский
19 Италия нп Матео Ретеги
11 Исландия нп Альберт Гудмундссон
1 Польша вр Войцех Щенсны
4 Италия зщ Федерико Гатти
3 Бразилия зщ Бремер
6 Бразилия зщ Данило
27 Италия зщ Андреа Камбьязо
16 США пз Уэстон Маккенни
5 Италия пз Мануэль Локателли
25 Франция пз Адриен Рабьо
11 Сербия пз Филип Костич
9 Сербия нп Душан Влахович
7 Италия нп Федерико Кьеза
Главные тренеры
Италия Альберто Джилардино
Италия Массимилиано Аллегри
История личных встреч
06.05.2022 Италия - Серия А 36-й тур Дженоа2 : 1Ювентус
05.12.2021 Италия - Серия А 16-й тур Ювентус2 : 0Дженоа
11.04.2021 Италия - Серия А 30-й тур Ювентус3 : 1Дженоа
13.01.2021 Кубок Италии 1/8 финала Ювентус3 : 2 ДВДженоа
13.12.2020 Италия - Серия А 11-й тур Дженоа1 : 3Ювентус
30.06.2020 Италия - Серия А 29-й тур Дженоа1 : 3Ювентус
30.10.2019 Италия - Серия А 10-й тур Ювентус2 : 1Дженоа
17.03.2019 Италия - Серия А 28-й тур Дженоа2 : 0Ювентус
20.10.2018 Италия - Серия А 9-й тур Ювентус1 : 1Дженоа
22.01.2018 Италия - Серия А 21-й тур Ювентус1 : 0Дженоа
10.12.2023 Италия - Серия А 15-й тур 1 : 0Дженоа
05.12.2023 Кубок Италии 1/8 финала 1 : 0Дженоа
02.12.2023 Италия - Серия А 14-й тур Дженоа1 : 1
26.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур 2 : 1Дженоа
10.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур Дженоа1 : 0
08.12.2023 Италия - Серия А 15-й тур Ювентус1 : 0
01.12.2023 Италия - Серия А 14-й тур 1 : 2Ювентус
26.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур Ювентус1 : 1
11.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур Ювентус2 : 1
05.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур 0 : 1Ювентус

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