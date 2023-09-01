Боруссия М - Вердер 15 Декабря прямая трансляция
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
15 Декабря 2023 года в 22:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 15-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Вердер, которое состоится 15 Декабря 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Вердер
Бремен
|33
|вр
|Мориц Николас
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|39
|зщ
|Максимилиан Вёбер
|20
|зщ
|Лука Нец
|8
|пз
|Юлиан Вайгль
|27
|пз
|Рокко Райц
|17
|пз
|Ману Коне
|9
|нп
|Франк Онора
|14
|нп
|Алассан Плеа
|19
|нп
|Натан Нгуму
|1
|вр
|Иржи Павленка
|13
|зщ
|Милош Велькович
|4
|зщ
|Никлас Штарк
|3
|зщ
|Антони Юнг
|8
|зщ
|Митчелл-Элия Вайзер
|6
|пз
|Йенс Стаге
|20
|пз
|Романо Шмид
|10
|пз
|Леонардо Биттенкорт
|2
|пз
|Оливье Деман
|19
|нп
|Рафаэль Борре
|7
|нп
|Марвин Дукш
Главные тренеры
|Херардо Сеоане
|Оле Вернер
История личных встреч
|17.03.2023
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 2
|01.10.2022
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|5 : 1
|22.05.2021
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 4
|19.01.2021
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 0
|26.05.2020
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|0 : 0
|10.11.2019
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|3 : 1
|07.04.2019
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|10.11.2018
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|1 : 3
|02.03.2018
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 2
|15.10.2017
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|0 : 2
|09.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|3 : 1
|05.12.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 0 ДВ
|02.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|4 : 2
|10.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|4 : 0
|09.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|2 : 0
|02.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 0
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|0 : 3
|12.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 2
|05.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 2