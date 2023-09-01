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Боруссия М - Вердер 15 Декабря прямая трансляция

Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
15 Декабря 2023 года в 22:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 15-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Боруссия М
Вердер

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Вердер, которое состоится 15 Декабря 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Вердер
Бремен
33 Германия вр Мориц Николас
29 США зщ Джозеф Скалли
30 Швейцария зщ Нико Эльведи
39 Австрия зщ Максимилиан Вёбер
20 Германия зщ Лука Нец
8 Германия пз Юлиан Вайгль
27 Германия пз Рокко Райц
17 Франция пз Ману Коне
9 Франция нп Франк Онора
14 Франция нп Алассан Плеа
19 Франция нп Натан Нгуму
1 Чехия вр Иржи Павленка
13 Сербия зщ Милош Велькович
4 Германия зщ Никлас Штарк
3 Германия зщ Антони Юнг
8 Германия зщ Митчелл-Элия Вайзер
6 Дания пз Йенс Стаге
20 Австрия пз Романо Шмид
10 Германия пз Леонардо Биттенкорт
2 Бельгия пз Оливье Деман
19 Колумбия нп Рафаэль Борре
7 Германия нп Марвин Дукш
Главные тренеры
Швейцария Херардо Сеоане
Германия Оле Вернер
История личных встреч
17.03.2023 Германия - Бундеслига 25-й тур Боруссия М2 : 2Вердер
01.10.2022 Германия - Бундеслига 8-й тур Вердер5 : 1Боруссия М
22.05.2021 Германия - Бундеслига 34-й тур Вердер2 : 4Боруссия М
19.01.2021 Германия - Бундеслига 17-й тур Боруссия М1 : 0Вердер
26.05.2020 Германия - Бундеслига 28-й тур Вердер0 : 0Боруссия М
10.11.2019 Германия - Бундеслига 11-й тур Боруссия М3 : 1Вердер
07.04.2019 Германия - Бундеслига 28-й тур Боруссия М1 : 1Вердер
10.11.2018 Германия - Бундеслига 11-й тур Вердер1 : 3Боруссия М
02.03.2018 Германия - Бундеслига 25-й тур Боруссия М2 : 2Вердер
15.10.2017 Германия - Бундеслига 8-й тур Вердер0 : 2Боруссия М
09.12.2023 Германия - Бундеслига 14-й тур 3 : 1Боруссия М
05.12.2023 Кубок Германии 1/8 финала Боруссия М1 : 0 ДВ
02.12.2023 Германия - Бундеслига 13-й тур Боруссия М2 : 1
25.11.2023 Германия - Бундеслига 12-й тур 4 : 2Боруссия М
10.11.2023 Германия - Бундеслига 11-й тур Боруссия М4 : 0
09.12.2023 Германия - Бундеслига 14-й тур Вердер2 : 0
02.12.2023 Германия - Бундеслига 13-й тур 2 : 0Вердер
25.11.2023 Германия - Бундеслига 12-й тур Вердер0 : 3
12.11.2023 Германия - Бундеслига 11-й тур Вердер2 : 2
05.11.2023 Германия - Бундеслига 10-й тур 2 : 2Вердер

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