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Аль-Хиляль - Аль-Вахда 15 Декабря прямая трансляция

15 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Саудовская Аравия - Про-Лига, 17-й тур
Аль-Хиляль
Аль-Вахда

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Хиляль - Аль-Вахда, которое состоится 15 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия - Про-Лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Аль-Вахда
Мекка
Главные тренеры
Португалия Жорже Жезуш
Греция Георгиос Донис
История личных встреч
08.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 16-й тур 1 : 2Аль-Хиляль
04.12.2023 Лига чемпионов АФК Группа D. 6-й тур Аль-Хиляль2 : 1
01.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 15-й тур Аль-Хиляль3 : 0
28.11.2023 Лига чемпионов АФК Группа D. 5-й тур 0 : 2Аль-Хиляль
25.11.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 14-й тур 0 : 9Аль-Хиляль
09.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 16-й тур Аль-Вахда2 : 0
02.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 15-й тур 2 : 0Аль-Вахда
25.11.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 14-й тур Аль-Вахда3 : 1
11.11.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 13-й тур Аль-Вахда1 : 3
05.11.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 12-й тур 1 : 2Аль-Вахда

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