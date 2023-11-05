Аль-Хиляль - Аль-Вахда 15 Декабря прямая трансляция
15 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Саудовская Аравия - Про-Лига, 17-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Хиляль - Аль-Вахда, которое состоится 15 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия - Про-Лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Аль-Вахда
Мекка
Главные тренеры
|Жорже Жезуш
|Георгиос Донис
История личных встреч
|08.12.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|16-й тур
|1 : 2
|04.12.2023
|Лига чемпионов АФК
|Группа D. 6-й тур
|2 : 1
|01.12.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|15-й тур
|3 : 0
|28.11.2023
|Лига чемпионов АФК
|Группа D. 5-й тур
|0 : 2
|25.11.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|14-й тур
|0 : 9
|09.12.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|16-й тур
|2 : 0
|02.12.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|15-й тур
|2 : 0
|25.11.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|14-й тур
|3 : 1
|11.11.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|13-й тур
|1 : 3
|05.11.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|12-й тур
|1 : 2