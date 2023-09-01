Фаренсе - Эштрела 15 Декабря прямая трансляция
15 Декабря 2023 года в 23:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 14-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фаренсе - Эштрела, которое состоится 15 Декабря 2023 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фаренсе
Фару
Эштрела
Амадора
История личных встреч
|03.12.2020
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|2 : 0
|08.12.2023
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|1 : 1
|02.12.2023
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|1 : 2
|12.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|1 : 3
|06.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|2 : 0
|29.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|3 : 4
|10.12.2023
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|3 : 1
|02.12.2023
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|1 : 1
|24.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 1 ДВ
|11.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|0 : 1
|05.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|3 : 2