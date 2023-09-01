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Фаренсе - Эштрела 15 Декабря прямая трансляция

15 Декабря 2023 года в 23:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 14-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия)
Фаренсе
Эштрела

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фаренсе - Эштрела, которое состоится 15 Декабря 2023 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фаренсе
Фару
Эштрела
Амадора
История личных встреч
03.12.2020 Кубок Португалии 3-й раунд Эштрела2 : 0Фаренсе
08.12.2023 Португалия - Примейра 13-й тур 1 : 1Фаренсе
02.12.2023 Португалия - Примейра 12-й тур Фаренсе1 : 2
12.11.2023 Португалия - Примейра 11-й тур 1 : 3Фаренсе
06.11.2023 Португалия - Примейра 10-й тур Фаренсе2 : 0
29.10.2023 Португалия - Примейра 9-й тур 3 : 4Фаренсе
10.12.2023 Португалия - Примейра 13-й тур Эштрела3 : 1
02.12.2023 Португалия - Примейра 12-й тур 1 : 1Эштрела
24.11.2023 Кубок Португалии 1/16 финала 2 : 1 ДВЭштрела
11.11.2023 Португалия - Примейра 11-й тур Эштрела0 : 1
05.11.2023 Португалия - Примейра 10-й тур 3 : 2Эштрела

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