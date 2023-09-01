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Падерборн 07 - Ганза Р 15 Декабря прямая трансляция

Стадион: Хоум Делюкс-Арена (Падерборн, Германия), вместимость: 15306
15 Декабря 2023 года в 20:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 17-й тур
Падерборн 07
Ганза Р

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Падерборн 07 - Ганза Р, которое состоится 15 Декабря 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Делюкс-Арена (Падерборн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Падерборн 07
Падерборн
Ганза Р
Росток
Главные тренеры
Германия Лукас Кваснёк
История личных встреч
15.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Падерборн 073 : 0Ганза Р
08.10.2022 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Ганза Р0 : 3Падерборн 07
30.04.2022 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Ганза Р0 : 0Падерборн 07
28.11.2021 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур Падерборн 071 : 1Ганза Р
09.12.2023 Германия - Вторая Бундеслига 16-й тур 1 : 2Падерборн 07
06.12.2023 Кубок Германии 1/8 финала 3 : 1Падерборн 07
03.12.2023 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур Падерборн 071 : 0
25.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур 4 : 1Падерборн 07
11.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Падерборн 071 : 3
10.12.2023 Германия - Вторая Бундеслига 16-й тур Ганза Р0 : 2
03.12.2023 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур 2 : 2Ганза Р
25.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Ганза Р2 : 3
12.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур 1 : 2Ганза Р
05.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Ганза Р0 : 0

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