Падерборн 07 - Ганза Р 15 Декабря прямая трансляция
Стадион: Хоум Делюкс-Арена (Падерборн, Германия), вместимость: 15306
15 Декабря 2023 года в 20:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 17-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Падерборн 07 - Ганза Р, которое состоится 15 Декабря 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Делюкс-Арена (Падерборн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Падерборн 07
Падерборн
Ганза Р
Росток
Главные тренеры
|Лукас Кваснёк
История личных встреч
|15.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|3 : 0
|08.10.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|0 : 3
|30.04.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|0 : 0
|28.11.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|1 : 1
|09.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|1 : 2
|06.12.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 1
|03.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|1 : 0
|25.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|4 : 1
|11.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 3
|10.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|0 : 2
|03.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|2 : 2
|25.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|2 : 3
|12.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 2
|05.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|0 : 0