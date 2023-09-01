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Шальке-04 - Гройтер Фюрт 15 Декабря прямая трансляция

Стадион: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62271
15 Декабря 2023 года в 20:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 17-й тур
Шальке-04
Гройтер Фюрт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Гройтер Фюрт, которое состоится 15 Декабря 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Гройтер Фюрт
Фюрт
Главные тренеры
Германия Маттиас Кройцер
Германия Александер Цорнигер
История личных встреч
02.02.2013 Германия - Бундеслига 20-й тур Шальке-041 : 2Гройтер Фюрт
15.09.2012 Германия - Бундеслига 3-й тур Гройтер Фюрт0 : 2Шальке-04
10.12.2023 Германия - Вторая Бундеслига 16-й тур 0 : 2Шальке-04
01.12.2023 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур Шальке-044 : 0
25.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур 5 : 3Шальке-04
10.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Шальке-041 : 2
04.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур 1 : 2Шальке-04
09.12.2023 Германия - Вторая Бундеслига 16-й тур Гройтер Фюрт1 : 1
02.12.2023 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур 0 : 1Гройтер Фюрт
26.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Гройтер Фюрт2 : 0
12.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Гройтер Фюрт1 : 0
04.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур 0 : 2Гройтер Фюрт

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