Шальке-04 - Гройтер Фюрт 15 Декабря прямая трансляция
Стадион: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62271
15 Декабря 2023 года в 20:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 17-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Гройтер Фюрт, которое состоится 15 Декабря 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Гройтер Фюрт
Фюрт
Главные тренеры
|Маттиас Кройцер
|Александер Цорнигер
История личных встреч
|02.02.2013
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
|15.09.2012
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|0 : 2
|10.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|0 : 2
|01.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|4 : 0
|25.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|5 : 3
|10.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 2
|04.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|09.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
|02.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|0 : 1
|26.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|2 : 0
|12.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 0
|04.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|0 : 2