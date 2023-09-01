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Ньюкасл Юнайтед - Фулхэм 16 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
16 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Ньюкасл Юнайтед
Фулхэм

Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Фулхэм, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Фулхэм
Лондон
1 Словакия вр Мартин Дубравка
21 Англия зщ Тино Ливраменто
6 Англия зщ Джамал Ласселлс
5 Швейцария зщ Фабиан Шер
33 Англия зщ Дэн Бёрн
36 Англия пз Шон Лонгстафф
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
24 Парагвай пз Мигель Альмирон
14 Швеция нп Александер Исак
7 Бразилия нп Жоэлинтон
10 Англия нп Энтони Гордон
17 Германия вр Бернд Лено
2 Нидерланды зщ Кенни Тете
4 Англия зщ Тосин Адарабиойо
3 Нигерия зщ Кэлвин Бейсси
33 США зщ Энтони Робинсон
26 Португалия пз Жоау Пальинья
6 Англия пз Харрисон Рид
8 Уэльс пз Гарри Уилсон
18 Бразилия пз Андреас Перейра
22 Нигерия нп Алекс Айуоби
7 Мексика нп Рауль Хименес
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Португалия Марку Силва
История личных встреч
15.01.2023 Англия - Премьер-лига 20-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Фулхэм
01.10.2022 Англия - Премьер-лига 9-й тур Фулхэм1 : 4Ньюкасл Юнайтед
23.05.2021 Англия - Премьер-лига 38-й тур Фулхэм0 : 2Ньюкасл Юнайтед
19.12.2020 Англия - Премьер-лига 14-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 1Фулхэм
12.05.2019 Англия - Премьер-лига 38-й тур Фулхэм0 : 4Ньюкасл Юнайтед
22.12.2018 Англия - Премьер-лига 18-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 0Фулхэм
11.03.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 3Фулхэм
05.08.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Фулхэм1 : 0Ньюкасл Юнайтед
15.03.2014 Англия - Премьер-лига 30-й тур Фулхэм1 : 0Ньюкасл Юнайтед
31.08.2013 Англия - Премьер-лига 3-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Фулхэм
13.12.2023 Лига чемпионов Группа F. 6-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 2
10.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур 4 : 1Ньюкасл Юнайтед
07.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур 3 : 0Ньюкасл Юнайтед
02.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0
28.11.2023 Лига чемпионов Группа F. 5-й тур 1 : 1Ньюкасл Юнайтед
10.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур Фулхэм5 : 0
06.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Фулхэм5 : 0
03.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур 4 : 3Фулхэм
27.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Фулхэм3 : 2
12.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур 3 : 1Фулхэм

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