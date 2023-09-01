Ньюкасл Юнайтед - Фулхэм 16 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
16 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Фулхэм, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Фулхэм
Лондон
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|21
|зщ
|Тино Ливраменто
|6
|зщ
|Джамал Ласселлс
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|36
|пз
|Шон Лонгстафф
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|24
|пз
|Мигель Альмирон
|14
|нп
|Александер Исак
|7
|нп
|Жоэлинтон
|10
|нп
|Энтони Гордон
|17
|вр
|Бернд Лено
|2
|зщ
|Кенни Тете
|4
|зщ
|Тосин Адарабиойо
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|26
|пз
|Жоау Пальинья
|6
|пз
|Харрисон Рид
|8
|пз
|Гарри Уилсон
|18
|пз
|Андреас Перейра
|22
|нп
|Алекс Айуоби
|7
|нп
|Рауль Хименес
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Марку Силва
История личных встреч
|15.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|01.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 4
|23.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|0 : 2
|19.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|12.05.2019
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|0 : 4
|22.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
|11.03.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|1 : 3
|05.08.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|1 : 0
|15.03.2014
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|31.08.2013
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 0
|13.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 6-й тур
|1 : 2
|10.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|4 : 1
|07.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 0
|02.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|28.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 5-й тур
|1 : 1
|10.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|5 : 0
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|5 : 0
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|4 : 3
|27.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 2
|12.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 1