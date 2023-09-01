Челси - Шеффилд Юнайтед 16 Декабря прямая трансляция
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
16 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
|28
|вр
|Джордже Петрович
|2
|зщ
|Аксель Дисаси
|5
|зщ
|Бенуа Бадьяшиль
|6
|зщ
|Тьяго Силва
|26
|зщ
|Леви Колвилл
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|20
|пз
|Коул Палмер
|23
|пз
|Конор Галлахер
|7
|нп
|Рахим Стерлинг
|15
|нп
|Николас Джексон
|18
|вр
|Уэс Фодеринхэм
|20
|зщ
|Джейден Богл
|15
|зщ
|Анель Ахмедходжич
|5
|зщ
|Остон Трасти
|3
|зщ
|Макс Лоу
|8
|пз
|Густаво Хамер
|21
|пз
|Вини Соуза
|28
|пз
|Джеймс Макэйти
|35
|пз
|Андре Брукс
|10
|нп
|Кэмерон Арчер
|9
|нп
|Оливер Макбарни
Главные тренеры
|Маурисио Почеттино
|Крис Уайлдер
История личных встреч
|21.03.2021
|Кубок Англии
|1/4 финала
|2 : 0
|07.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2
|07.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|4 : 1
|11.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|3 : 0
|31.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|17.03.2007
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|3 : 0
|28.10.2006
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
|10.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 0
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 2
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|4 : 1
|12.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|4 : 4
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 2
|02.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|5 : 0
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 3
|12.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
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В этом перезапускающемся «Челси» внезапно лидером стал 21-летний Коул Палмер, которого летом выкупили у «Сити» за € 47 млн.Парню 21 год, а он хладнокровно исполняет пенальти в ворота родного клуба — вот это нервы! Воспитанник «Сити» расцвёл в «Челси» и дорос до сборной. Чем крут Коул Палмер 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура АПЛ: «Челси» — «Шеффилд Юнайтед». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.