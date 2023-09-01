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Челси - Шеффилд Юнайтед 16 Декабря прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
16 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Челси
Шеффилд Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
28СербияврДжордже Петрович
2ФранциязщАксель Дисаси
5ФранциязщБенуа Бадьяшиль
6БразилиязщТьяго Силва
26АнглиязщЛеви Колвилл
25ЭквадорпзМойсес Кайседо
8АргентинапзЭнцо Фернандес
20АнглияпзКоул Палмер
23АнглияпзКонор Галлахер
7АнглиянпРахим Стерлинг
15СенегалнпНиколас Джексон
18АнглияврУэс Фодеринхэм
20АнглиязщДжейден Богл
15Босния и ГерцеговиназщАнель Ахмедходжич
5СШАзщОстон Трасти
3АнглиязщМакс Лоу
8НидерландыпзГуставо Хамер
21БразилияпзВини Соуза
28АнглияпзДжеймс Макэйти
35АнглияпзАндре Брукс
10АнглиянпКэмерон Арчер
9ШотландиянпОливер Макбарни
Главные тренеры
АргентинаМаурисио Почеттино
АнглияКрис Уайлдер
История личных встреч
21.03.2021Кубок Англии1/4 финалаЧелси2 : 0Шеффилд Юнайтед
07.02.2021Англия - Премьер-лига23-й турШеффилд Юнайтед1 : 2Челси
07.11.2020Англия - Премьер-лига8-й турЧелси4 : 1Шеффилд Юнайтед
11.07.2020Англия - Премьер-лига35-й турШеффилд Юнайтед3 : 0Челси
31.08.2019Англия - Премьер-лига4-й турЧелси2 : 2Шеффилд Юнайтед
17.03.2007Англия - Премьер-лига30-й турЧелси3 : 0Шеффилд Юнайтед
28.10.2006Англия - Премьер-лига10-й турШеффилд Юнайтед0 : 2Челси
10.12.2023Англия - Премьер-лига16-й тур2 : 0Челси
06.12.2023Англия - Премьер-лига15-й тур2 : 1Челси
03.12.2023Англия - Премьер-лига14-й турЧелси3 : 2
25.11.2023Англия - Премьер-лига13-й тур4 : 1Челси
12.11.2023Англия - Премьер-лига12-й турЧелси4 : 4
09.12.2023Англия - Премьер-лига16-й турШеффилд Юнайтед1 : 0
06.12.2023Англия - Премьер-лига15-й турШеффилд Юнайтед0 : 2
02.12.2023Англия - Премьер-лига14-й тур5 : 0Шеффилд Юнайтед
25.11.2023Англия - Премьер-лига13-й турШеффилд Юнайтед1 : 3
12.11.2023Англия - Премьер-лига12-й тур1 : 1Шеффилд Юнайтед
Текстовая трансляция
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В этом перезапускающемся «Челси» внезапно лидером стал 21-летний Коул Палмер, которого летом выкупили у «Сити» за € 47 млн.Парню 21 год, а он хладнокровно исполняет пенальти в ворота родного клуба — вот это нервы! Воспитанник «Сити» расцвёл в «Челси» и дорос до сборной. Чем крут Коул Палмер 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура АПЛ: «Челси» — «Шеффилд Юнайтед». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

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