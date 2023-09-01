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Борнмут - Лутон Таун 16 Декабря прямая трансляция

Стадион: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия), вместимость: 11700
16 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Борнмут
Лутон Таун

Анонс матча
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Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Лутон Таун, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Лутон Таун
Лутон
1Бразилиявр Нето
15АнглиязщАдам Смит
27УкраиназщИлья Забарный
25АргентиназщМаркос Сенеси
3ВенгриязщМилош Керкез
10ШотландияпзРайан Кристи
4АнглияпзЛьюис Кук
19НидерландыпзДжастин Клюйверт
16АнглияпзМаркус Таверньер
24ГананпАнтуан Семеньо
9АнглиянпДоминик Соланке
24БельгияврТомас Камински
15АнглиязщТеден Менжи
4УэльсзщТом Локьер
29ЯмайказщАмари'и Белл
12Буркина-ФасозщИсса Каборе
6АнглияпзРосс Баркли
28БельгияпзАльберт-Самби Локонга
45АнглияпзАлфи Даути
30АнглияпзЭндрос Таунсенд
19ШотландиянпДжейкоб Браун
11АнглиянпЭлайджа Адебайо
Главные тренеры
ИспанияАндони Ираола
УэльсРоб Эдвардс
История личных встреч
15.01.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 27-й турЛутон Таун3 : 2Борнмут
25.09.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й турБорнмут2 : 1Лутон Таун
16.01.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й турБорнмут0 : 1Лутон Таун
19.12.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й турЛутон Таун0 : 0Борнмут
04.01.2020Кубок Англии1/32 финалаБорнмут4 : 0Лутон Таун
09.12.2023Англия - Премьер-лига16-й тур0 : 3Борнмут
06.12.2023Англия - Премьер-лига15-й тур0 : 2Борнмут
03.12.2023Англия - Премьер-лига14-й турБорнмут2 : 2
25.11.2023Англия - Премьер-лига13-й тур1 : 3Борнмут
11.11.2023Англия - Премьер-лига12-й турБорнмут2 : 0
10.12.2023Англия - Премьер-лига16-й турЛутон Таун1 : 2
05.12.2023Англия - Премьер-лига15-й турЛутон Таун3 : 4
02.12.2023Англия - Премьер-лига14-й тур3 : 1Лутон Таун
25.11.2023Англия - Премьер-лига13-й турЛутон Таун2 : 1
11.11.2023Англия - Премьер-лига12-й тур1 : 0Лутон Таун

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