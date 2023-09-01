Борнмут - Лутон Таун 16 Декабря прямая трансляция
Стадион: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия), вместимость: 11700
16 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Лутон Таун, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Борнмут
Борнмут
Лутон Таун
Лутон
|1
|вр
|Нето
|15
|зщ
|Адам Смит
|27
|зщ
|Илья Забарный
|25
|зщ
|Маркос Сенеси
|3
|зщ
|Милош Керкез
|10
|пз
|Райан Кристи
|4
|пз
|Льюис Кук
|19
|пз
|Джастин Клюйверт
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|9
|нп
|Доминик Соланке
|24
|вр
|Томас Камински
|15
|зщ
|Теден Менжи
|4
|зщ
|Том Локьер
|29
|зщ
|Амари'и Белл
|12
|зщ
|Исса Каборе
|6
|пз
|Росс Баркли
|28
|пз
|Альберт-Самби Локонга
|45
|пз
|Алфи Даути
|30
|пз
|Эндрос Таунсенд
|19
|нп
|Джейкоб Браун
|11
|нп
|Элайджа Адебайо
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Роб Эдвардс
История личных встреч
|15.01.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 27-й тур
|3 : 2
|25.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|2 : 1
|16.01.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|0 : 1
|19.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|0 : 0
|04.01.2020
|Кубок Англии
|1/32 финала
|4 : 0
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 3
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 2
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 2
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 3
|11.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 0
|10.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|05.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 4
|02.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|11.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0