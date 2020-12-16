01:26 ()
Онлайн трансляции
Суббота 16 декабря
Свернуть список

Бёрнли - Эвертон 16 Декабря прямая трансляция

Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
16 Декабря 2023 года в 20:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Бёрнли
Эвертон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Эвертон, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Эвертон
Ливерпуль
1АнглияврДжеймс Траффорд
14УэльсзщКоннор Робертс
2ИрландиязщДара О'Ши
5ГерманиязщДжордан Байер
22Бразилиязщ Витиньо
16НорвегияпзСандер Берге
8АнглияпзДжош Браунхилл
7ИсландияпзЙоуханн Берг Гудмундссон
25ШвейцариянпЗеки Амдуни
47ФранциянпВильсон Одобер
9АнглиянпДжей Родригес
1АнглияврДжордан Пикфорд
2ШотландиязщНейтан Паттерсон
6АнглиязщДжеймс Тарковски
19УкраиназщВиталий Миколенко
5АнглиязщМайкл Кин
11АнглияпзДжек Харрисон
37АнглияпзДжеймс Гарнер
8БельгияпзАмаду Онана
7АнглияпзДуайт Макнил
16МалипзАбдулайе Дукуре
9АнглиянпДоминик Калверт-Льюин
Главные тренеры
БельгияВенсан Компани
АнглияШон Дайч
История личных встреч
01.11.2023Англия - Кубок лиги1/8 финалаЭвертон3 : 0Бёрнли
06.04.2022Англия - Премьер-лига19-й турБёрнли3 : 2Эвертон
13.09.2021Англия - Премьер-лига4-й турЭвертон3 : 1Бёрнли
13.03.2021Англия - Премьер-лига28-й турЭвертон1 : 2Бёрнли
05.12.2020Англия - Премьер-лига11-й турБёрнли1 : 1Эвертон
26.12.2019Англия - Премьер-лига19-й турЭвертон1 : 0Бёрнли
05.10.2019Англия - Премьер-лига8-й турБёрнли1 : 0Эвертон
03.05.2019Англия - Премьер-лига37-й турЭвертон2 : 0Бёрнли
26.12.2018Англия - Премьер-лига19-й турБёрнли1 : 5Эвертон
03.03.2018Англия - Премьер-лига29-й турБёрнли2 : 1Эвертон
09.12.2023Англия - Премьер-лига16-й тур1 : 1Бёрнли
05.12.2023Англия - Премьер-лига15-й тур1 : 0Бёрнли
02.12.2023Англия - Премьер-лига14-й турБёрнли5 : 0
25.11.2023Англия - Премьер-лига13-й турБёрнли1 : 2
11.11.2023Англия - Премьер-лига12-й тур3 : 1Бёрнли
10.12.2023Англия - Премьер-лига16-й турЭвертон2 : 0
07.12.2023Англия - Премьер-лига15-й турЭвертон3 : 0
02.12.2023Англия - Премьер-лига14-й тур0 : 1Эвертон
26.11.2023Англия - Премьер-лига13-й турЭвертон0 : 3
11.11.2023Англия - Премьер-лига12-й тур2 : 3Эвертон

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close