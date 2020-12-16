Бёрнли - Эвертон 16 Декабря прямая трансляция
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
16 Декабря 2023 года в 20:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Эвертон, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Эвертон
Ливерпуль
|1
|вр
|Джеймс Траффорд
|14
|зщ
|Коннор Робертс
|2
|зщ
|Дара О'Ши
|5
|зщ
|Джордан Байер
|22
|зщ
|Витиньо
|16
|пз
|Сандер Берге
|8
|пз
|Джош Браунхилл
|7
|пз
|Йоуханн Берг Гудмундссон
|25
|нп
|Зеки Амдуни
|47
|нп
|Вильсон Одобер
|9
|нп
|Джей Родригес
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|2
|зщ
|Нейтан Паттерсон
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|19
|зщ
|Виталий Миколенко
|5
|зщ
|Майкл Кин
|11
|пз
|Джек Харрисон
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|8
|пз
|Амаду Онана
|7
|пз
|Дуайт Макнил
|16
|пз
|Абдулайе Дукуре
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
Главные тренеры
|Венсан Компани
|Шон Дайч
История личных встреч
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|3 : 0
|06.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 2
|13.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 1
|13.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 2
|05.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|26.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 0
|05.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|03.05.2019
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 0
|26.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 5
|03.03.2018
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|05.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|02.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|5 : 0
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|11.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 1
|10.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 0
|07.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 0
|02.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|26.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 3
|11.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 3