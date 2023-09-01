Манчестер Сити - Кристал Пэлас 16 Декабря прямая трансляция
Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
16 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Кристал Пэлас, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Кристал Пэлас
Лондон
|31
|вр
|Эдерсон
|2
|зщ
|Кайл Уолкер
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|6
|зщ
|Натан Аке
|82
|зщ
|Рико Льюис
|16
|пз
|Родриго Эрнандес
|20
|пз
|Бернарду Силва
|47
|пз
|Фил Фоден
|10
|пз
|Джек Грилиш
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|30
|вр
|Дин Хендерсон
|2
|зщ
|Джоэл Уорд
|16
|зщ
|Йоаким Андерсен
|6
|зщ
|Марк Гехи
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|3
|зщ
|Тайрик Митчелл
|29
|пз
|Науиру Ахамада
|19
|пз
|Уилл Хьюз
|7
|пз
|Майкл Олисе
|15
|пз
|Джеффри Шлупп
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Рой Ходжсон
История личных встреч
|11.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|27.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|4 : 2
|14.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 0
|30.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
|01.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 2
|17.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|4 : 0
|18.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 2
|19.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 2
|14.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 3
|22.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 3
|13.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 6-й тур
|2 : 3
|10.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 3
|28.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 5-й тур
|3 : 2
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 2
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|11.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 3
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После завершения группового этапа Opta обновила прогноз на победителя Лиги чемпионов.Как изменились шансы команд?Истории Обновлённый прогноз на победителя Лиги чемпионов. Шансы «Ман Сити» сильно упали! 0'У «Сити» не было трёх матчей подряд без побед с сезона-2016/2017. То был первый год Гвардиолы в команде, которая только формировалась.Разбираем проблемы «Сити» «Манчестер Сити» так не проседал шесть лет. Что происходит с командой Гвардиолы? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.