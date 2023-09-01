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Манчестер Сити - Кристал Пэлас 16 Декабря прямая трансляция

Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
16 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
Манчестер Сити
Кристал Пэлас

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Кристал Пэлас, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Кристал Пэлас
Лондон
31Бразилиявр Эдерсон
2АнглиязщКайл Уолкер
3ПортугалиязщРубен Диаш
24ХорватиязщЙошко Гвардиол
6НидерландызщНатан Аке
82АнглиязщРико Льюис
16ИспанияпзРодриго Эрнандес
20ПортугалияпзБернарду Силва
47АнглияпзФил Фоден
10АнглияпзДжек Грилиш
19АргентинанпХулиан Альварес
30АнглияврДин Хендерсон
2АнглиязщДжоэл Уорд
16ДаниязщЙоаким Андерсен
6АнглиязщМарк Гехи
26СШАзщКрис Ричардс
3АнглиязщТайрик Митчелл
29ФранцияпзНауиру Ахамада
19АнглияпзУилл Хьюз
7ФранцияпзМайкл Олисе
15ГанапзДжеффри Шлупп
14ФранциянпЖан-Филипп Матета
Главные тренеры
ИспанияХосеп Гвардиола
АнглияРой Ходжсон
История личных встреч
11.03.2023Англия - Премьер-лига27-й турКристал Пэлас0 : 1Манчестер Сити
27.08.2022Англия - Премьер-лига4-й турМанчестер Сити4 : 2Кристал Пэлас
14.03.2022Англия - Премьер-лига29-й турКристал Пэлас0 : 0Манчестер Сити
30.10.2021Англия - Премьер-лига10-й турМанчестер Сити0 : 2Кристал Пэлас
01.05.2021Англия - Премьер-лига34-й турКристал Пэлас0 : 2Манчестер Сити
17.01.2021Англия - Премьер-лига19-й турМанчестер Сити4 : 0Кристал Пэлас
18.01.2020Англия - Премьер-лига23-й турМанчестер Сити2 : 2Кристал Пэлас
19.10.2019Англия - Премьер-лига9-й турКристал Пэлас0 : 2Манчестер Сити
14.04.2019Англия - Премьер-лига34-й турКристал Пэлас1 : 3Манчестер Сити
22.12.2018Англия - Премьер-лига18-й турМанчестер Сити2 : 3Кристал Пэлас
13.12.2023Лига чемпионовГруппа G. 6-й тур2 : 3Манчестер Сити
10.12.2023Англия - Премьер-лига16-й тур1 : 2Манчестер Сити
06.12.2023Англия - Премьер-лига15-й тур1 : 0Манчестер Сити
03.12.2023Англия - Премьер-лига14-й турМанчестер Сити3 : 3
28.11.2023Лига чемпионовГруппа G. 5-й турМанчестер Сити3 : 2
09.12.2023Англия - Премьер-лига16-й турКристал Пэлас1 : 2
06.12.2023Англия - Премьер-лига15-й турКристал Пэлас0 : 2
03.12.2023Англия - Премьер-лига14-й тур1 : 1Кристал Пэлас
25.11.2023Англия - Премьер-лига13-й тур2 : 1Кристал Пэлас
11.11.2023Англия - Премьер-лига12-й турКристал Пэлас2 : 3
Текстовая трансляция
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После завершения группового этапа Opta обновила прогноз на победителя Лиги чемпионов.Как изменились шансы команд?Истории Обновлённый прогноз на победителя Лиги чемпионов. Шансы «Ман Сити» сильно упали! 0'У «Сити» не было трёх матчей подряд без побед с сезона-2016/2017. То был первый год Гвардиолы в команде, которая только формировалась.Разбираем проблемы «Сити» «Манчестер Сити» так не проседал шесть лет. Что происходит с командой Гвардиолы? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

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