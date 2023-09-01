Ипсвич Таун - Норвич Сити 16 Декабря прямая трансляция
16 Декабря 2023 года в 15:30 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 22-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Норвич Сити, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
|Киран Маккенна
|Киран Маккенна
|Давид Вагнер
История личных встреч
|10.02.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 31-й тур
|3 : 0
|02.09.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|1 : 1
|18.02.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|1 : 1
|22.10.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|0 : 1
|26.02.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|1 : 1
|21.08.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|1 : 1
|16.05.2015
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч
|3 : 1
|09.05.2015
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|01.03.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|2 : 0
|23.08.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|0 : 1
|12.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 2
|09.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|0 : 2
|02.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|2 : 1
|29.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|3 : 1
|25.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|2 : 0
|13.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|3 : 1
|09.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|0 : 0
|03.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|1 : 2
|28.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|3 : 2
|25.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|1 : 0