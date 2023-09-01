01:26 ()
Онлайн трансляции
Суббота 16 декабря
Свернуть список

Ипсвич Таун - Норвич Сити 16 Декабря прямая трансляция

16 Декабря 2023 года в 15:30 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 22-й тур
Ипсвич Таун
Норвич Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Норвич Сити, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
АнглияКиран Маккенна
АнглияКиран Маккенна
ГерманияДавид Вагнер
История личных встреч
10.02.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 31-й турНорвич Сити3 : 0Ипсвич Таун
02.09.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турИпсвич Таун1 : 1Норвич Сити
18.02.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 32-й турНорвич Сити1 : 1Ипсвич Таун
22.10.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й турИпсвич Таун0 : 1Норвич Сити
26.02.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 34-й турНорвич Сити1 : 1Ипсвич Таун
21.08.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турИпсвич Таун1 : 1Норвич Сити
16.05.2015Англия - ЧемпионшипПлей-офф - 1/2 финала. 2-й матчНорвич Сити3 : 1Ипсвич Таун
09.05.2015Англия - ЧемпионшипПлей-офф - 1/2 финала. 1-й матчИпсвич Таун1 : 1Норвич Сити
01.03.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 34-й турНорвич Сити2 : 0Ипсвич Таун
23.08.2014Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турИпсвич Таун0 : 1Норвич Сити
12.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й тур1 : 2Ипсвич Таун
09.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й тур0 : 2Ипсвич Таун
02.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й турИпсвич Таун2 : 1
29.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 18-й турИпсвич Таун3 : 1
25.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й тур2 : 0Ипсвич Таун
13.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турНорвич Сити3 : 1
09.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й турНорвич Сити0 : 0
03.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й тур1 : 2Норвич Сити
28.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 18-й тур3 : 2Норвич Сити
25.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й турНорвич Сити1 : 0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close