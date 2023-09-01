Суонси Сити - Мидлсбро 16 Декабря прямая трансляция
Стадион: Суонси.ком (Суонси, Уэльс), вместимость: 21028
16 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 22-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Мидлсбро, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 22-й тур, оно проводится на стадионе: Суонси.ком (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Мидлсбро
Мидлсбро
История личных встреч
|11.03.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|1 : 3
|27.08.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|2 : 1
|23.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 1
|04.12.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 0
|06.03.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|2 : 1
|02.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|2 : 1
|20.06.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|0 : 3
|14.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|3 : 1
|06.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|3 : 1
|22.09.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|0 : 0
|12.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 1
|09.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|1 : 2
|02.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|1 : 1
|29.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|3 : 1
|25.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|2 : 2
|13.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 2
|09.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|0 : 2
|02.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|3 : 2
|28.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|4 : 0
|25.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|3 : 2