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Суонси Сити - Мидлсбро 16 Декабря прямая трансляция

Стадион: Суонси.ком (Суонси, Уэльс), вместимость: 21028
16 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 22-й тур
Суонси Сити
Мидлсбро

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Мидлсбро, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 22-й тур, оно проводится на стадионе: Суонси.ком (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Мидлсбро
Мидлсбро
История личных встреч
11.03.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 36-й турСуонси Сити1 : 3Мидлсбро
27.08.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турМидлсбро2 : 1Суонси Сити
23.04.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й турСуонси Сити1 : 1Мидлсбро
04.12.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турМидлсбро1 : 0Суонси Сити
06.03.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й турСуонси Сити2 : 1Мидлсбро
02.12.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 15-й турМидлсбро2 : 1Суонси Сити
20.06.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 38-й турМидлсбро0 : 3Суонси Сити
14.12.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турСуонси Сити3 : 1Мидлсбро
06.04.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 40-й турСуонси Сити3 : 1Мидлсбро
22.09.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й турМидлсбро0 : 0Суонси Сити
12.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й тур1 : 1Суонси Сити
09.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й тур1 : 2Суонси Сити
02.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й турСуонси Сити1 : 1
29.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 18-й тур3 : 1Суонси Сити
25.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й турСуонси Сити2 : 2
13.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турМидлсбро1 : 2
09.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й турМидлсбро0 : 2
02.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й тур3 : 2Мидлсбро
28.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 18-й турМидлсбро4 : 0
25.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й тур3 : 2Мидлсбро

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