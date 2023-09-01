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Бристоль Сити - Сандерленд 16 Декабря прямая трансляция

Стадион: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия), вместимость: 21497
16 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 22-й тур
Бристоль Сити
Сандерленд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бристоль Сити - Сандерленд, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 22-й тур, оно проводится на стадионе: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бристоль Сити
Бристоль
Сандерленд
Сандерленд
Главные тренеры
АнглияНайджел Пирсон
АнглияТони Моубрей
История личных встреч
18.02.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 33-й турСандерленд1 : 1Бристоль Сити
06.08.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турБристоль Сити2 : 3Сандерленд
10.02.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 31-й турБристоль Сити3 : 3Сандерленд
28.10.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й турСандерленд1 : 2Бристоль Сити
12.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й тур2 : 1Бристоль Сити
09.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й тур1 : 1Бристоль Сити
03.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й турБристоль Сити1 : 2
29.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 18-й тур1 : 0Бристоль Сити
25.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й турБристоль Сити3 : 2
12.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турСандерленд1 : 0
09.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й турСандерленд2 : 1
02.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й тур1 : 1Сандерленд
29.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 18-й турСандерленд1 : 2
25.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й тур2 : 0Сандерленд

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