Бристоль Сити - Сандерленд 16 Декабря прямая трансляция
Стадион: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия), вместимость: 21497
16 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 22-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бристоль Сити - Сандерленд, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 22-й тур, оно проводится на стадионе: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бристоль Сити
Бристоль
Сандерленд
Сандерленд
Главные тренеры
|Найджел Пирсон
|Тони Моубрей
История личных встреч
|18.02.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|1 : 1
|06.08.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|2 : 3
|10.02.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 31-й тур
|3 : 3
|28.10.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|1 : 2
|12.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|2 : 1
|09.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|1 : 1
|03.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|1 : 2
|29.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|1 : 0
|25.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|3 : 2
|12.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 0
|09.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|2 : 1
|02.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|1 : 1
|29.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|1 : 2
|25.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|2 : 0