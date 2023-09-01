Шеффилд Уэнсдей - Куинз Парк Рейнджерс 16 Декабря прямая трансляция
Стадион: Хиллсборо (Шеффилд, Англия), вместимость: 39812
16 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 22-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Уэнсдей - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 22-й тур, оно проводится на стадионе: Хиллсборо (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Главные тренеры
|Мартин Сифуэнтес Корвильо
История личных встреч
|10.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|4 : 1
|03.10.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|1 : 1
|11.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|0 : 3
|24.01.2020
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 2
|31.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|1 : 2
|05.05.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|1 : 2
|23.10.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|3 : 0
|10.04.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|4 : 2
|12.08.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|1 : 1
|17.04.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|1 : 2
|13.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|3 : 1
|09.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|0 : 1
|02.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|3 : 1
|29.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|1 : 1
|25.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|2 : 1
|13.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|0 : 0
|09.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|2 : 0
|01.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|0 : 2
|28.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|4 : 2
|25.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|1 : 0