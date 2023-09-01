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Шеффилд Уэнсдей - Куинз Парк Рейнджерс 16 Декабря прямая трансляция

Стадион: Хиллсборо (Шеффилд, Англия), вместимость: 39812
16 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 22-й тур
Шеффилд Уэнсдей
Куинз Парк Рейнджерс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Уэнсдей - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 22-й тур, оно проводится на стадионе: Хиллсборо (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Главные тренеры
ИспанияМартин Сифуэнтес Корвильо
История личных встреч
10.04.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 41-й турКуинз Парк Рейнджерс4 : 1Шеффилд Уэнсдей
03.10.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турШеффилд Уэнсдей1 : 1Куинз Парк Рейнджерс
11.07.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 43-й турКуинз Парк Рейнджерс0 : 3Шеффилд Уэнсдей
24.01.2020Кубок Англии1/16 финалаКуинз Парк Рейнджерс1 : 2Шеффилд Уэнсдей
31.08.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турШеффилд Уэнсдей1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
05.05.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й турШеффилд Уэнсдей1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
23.10.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й турКуинз Парк Рейнджерс3 : 0Шеффилд Уэнсдей
10.04.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 42-й турКуинз Парк Рейнджерс4 : 2Шеффилд Уэнсдей
12.08.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турШеффилд Уэнсдей1 : 1Куинз Парк Рейнджерс
17.04.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 43-й турКуинз Парк Рейнджерс1 : 2Шеффилд Уэнсдей
13.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й тур3 : 1Шеффилд Уэнсдей
09.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й тур0 : 1Шеффилд Уэнсдей
02.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й турШеффилд Уэнсдей3 : 1
29.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 18-й турШеффилд Уэнсдей1 : 1
25.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й тур2 : 1Шеффилд Уэнсдей
13.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турКуинз Парк Рейнджерс0 : 0
09.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й турКуинз Парк Рейнджерс2 : 0
01.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й тур0 : 2Куинз Парк Рейнджерс
28.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 18-й турКуинз Парк Рейнджерс4 : 2
25.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й тур1 : 0Куинз Парк Рейнджерс

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