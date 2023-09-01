Престон Норт Энд - Уотфорд 16 Декабря прямая трансляция
Стадион: Дипдейл (Престон, Англия), вместимость: 23408
16 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 22-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон Норт Энд - Уотфорд, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 22-й тур, оно проводится на стадионе: Дипдейл (Престон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Уотфорд
Уотфорд
История личных встреч
|04.03.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|0 : 0
|20.08.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|0 : 0
|16.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 30-й тур
|0 : 1
|28.11.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|4 : 1
|25.08.2015
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 0
|12.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 3
|09.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|0 : 0
|01.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|0 : 2
|28.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|4 : 0
|25.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|1 : 2
|12.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 2
|09.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|1 : 1
|02.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|1 : 2
|28.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|3 : 2
|25.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|2 : 0