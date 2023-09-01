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Престон Норт Энд - Уотфорд 16 Декабря прямая трансляция

Стадион: Дипдейл (Престон, Англия), вместимость: 23408
16 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 22-й тур
Престон Норт Энд
Уотфорд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон Норт Энд - Уотфорд, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 22-й тур, оно проводится на стадионе: Дипдейл (Престон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Уотфорд
Уотфорд
История личных встреч
04.03.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й турУотфорд0 : 0Престон Норт Энд
20.08.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турПрестон Норт Энд0 : 0Уотфорд
16.02.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 30-й турПрестон Норт Энд0 : 1Уотфорд
28.11.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й турУотфорд4 : 1Престон Норт Энд
25.08.2015Англия - Кубок лиги2-й раундПрестон Норт Энд1 : 0Уотфорд
12.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й тур1 : 3Престон Норт Энд
09.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й тур0 : 0Престон Норт Энд
01.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й турПрестон Норт Энд0 : 2
28.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 18-й тур4 : 0Престон Норт Энд
25.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й турПрестон Норт Энд1 : 2
12.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турУотфорд1 : 2
09.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й турУотфорд1 : 1
02.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й тур1 : 2Уотфорд
28.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 18-й турУотфорд3 : 2
25.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й тур2 : 0Уотфорд

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