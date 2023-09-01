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Плимут Аргайл - Ротерхэм Юнайтед 16 Декабря прямая трансляция

Стадион: Хоум Парк (Плимут, Англия), вместимость: 17048
16 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 22-й тур
Плимут Аргайл
Ротерхэм Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Плимут Аргайл - Ротерхэм Юнайтед, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 22-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Парк (Плимут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Плимут Аргайл
Плимут
Ротерхэм Юнайтед
Ротерхэм
Главные тренеры
АнглияСтивен Шумахер
АнглияСтивен Шумахер
АнглияСтивен Шумахер
История личных встреч
28.04.2018Англия - Первая лигаПервая лига. 45-й турПлимут Аргайл2 : 1Ротерхэм Юнайтед
16.12.2017Англия - Первая лигаПервая лига. 22-й турРотерхэм Юнайтед1 : 1Плимут Аргайл
13.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й тур0 : 0Плимут Аргайл
09.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й тур4 : 0Плимут Аргайл
02.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й турПлимут Аргайл2 : 1
28.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 18-й тур1 : 0Плимут Аргайл
25.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й турПлимут Аргайл2 : 0
12.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турРотерхэм Юнайтед0 : 2
09.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й турРотерхэм Юнайтед1 : 2
02.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й тур0 : 0Ротерхэм Юнайтед
28.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 18-й тур4 : 1Ротерхэм Юнайтед
24.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й турРотерхэм Юнайтед1 : 1

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