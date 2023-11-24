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Суббота 16 декабря
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Лидс Юнайтед - Ковентри Сити 16 Декабря прямая трансляция

Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
16 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 22-й тур
Лидс Юнайтед
Ковентри Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Ковентри Сити, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 22-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Ковентри Сити
Ковентри
Главные тренеры
ГерманияДаниэль Фарке
АнглияМарк Робинс
История личных встреч
12.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й тур1 : 0Лидс Юнайтед
09.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й тур0 : 2Лидс Юнайтед
02.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й турЛидс Юнайтед3 : 2
29.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 18-й турЛидс Юнайтед3 : 1
24.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й тур1 : 1Лидс Юнайтед
13.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турКовентри Сити1 : 1
08.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й турКовентри Сити2 : 0
02.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й тур2 : 1Ковентри Сити
28.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 18-й турКовентри Сити1 : 0
25.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й тур0 : 3Ковентри Сити

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