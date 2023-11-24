Лидс Юнайтед - Ковентри Сити 16 Декабря прямая трансляция
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
16 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 22-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Ковентри Сити, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 22-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Ковентри Сити
Ковентри
Главные тренеры
|Даниэль Фарке
|Марк Робинс
История личных встреч
|12.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 0
|09.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|0 : 2
|02.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|3 : 2
|29.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|3 : 1
|24.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|1 : 1
|13.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 1
|08.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|2 : 0
|02.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|2 : 1
|28.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|1 : 0
|25.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|0 : 3