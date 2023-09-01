Атлетик Б - Атлетико М 16 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
16 Декабря 2023 года в 18:15 (+03:00). Испания - Примера, 17-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Атлетико М, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Атлетико М
Мадрид
|1
|вр
|Унай Симон
|18
|зщ
|Оскар де Маркос
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|4
|зщ
|Айтор Паредес
|15
|зщ
|Иньиго Лекуэ
|24
|пз
|Беньят Прадос
|21
|пз
|Андер Эррера
|8
|пз
|Ойан Сансет
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|11
|нп
|Нико Уильямс
|12
|нп
|Горка Гурусета
|13
|вр
|Ян Облак
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|16
|зщ
|Науэль Молина
|20
|пз
|Аксель Витсель
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|6
|пз
|Коке
|5
|пз
|Родриго Де Пауль
|25
|нп
|Родриго Рикельме
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|19
|нп
|Альваро Мората
Главные тренеры
|Эрнесто Вальверде
|Диего Симеоне
История личных встреч
|19.02.2023
|Испания - Примера
|22-й тур
|1 : 0
|15.10.2022
|Испания - Примера
|9-й тур
|0 : 1
|30.04.2022
|Испания - Примера
|34-й тур
|2 : 0
|13.01.2022
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|1 : 2
|18.09.2021
|Испания - Примера
|5-й тур
|0 : 0
|25.04.2021
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 1
|10.03.2021
|Испания - Примера
|18-й тур
|2 : 1
|14.06.2020
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 1
|26.10.2019
|Испания - Примера
|10-й тур
|2 : 0
|16.03.2019
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 0
|11.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 1
|07.12.2023
|Кубок Испании
|2-й раунд
|0 : 3
|02.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|4 : 0
|27.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 1
|10.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|4 : 3
|13.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 6-й тур
|2 : 0
|10.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|2 : 1
|03.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 0
|28.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 5-й тур
|1 : 3
|25.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 0
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