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Атлетик Б - Атлетико М 16 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
16 Декабря 2023 года в 18:15 (+03:00). Испания - Примера, 17-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Атлетик Б
Атлетико М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Атлетико М, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Атлетико М
Мадрид
1ИспанияврУнай Симон
18ИспаниязщОскар де Маркос
3ИспаниязщДани Вивиан
4ИспаниязщАйтор Паредес
15ИспаниязщИньиго Лекуэ
24ИспанияпзБеньят Прадос
21ИспанияпзАндер Эррера
8ИспанияпзОйан Сансет
9ГананпИньяки Уильямс
11ИспаниянпНико Уильямс
12ИспаниянпГорка Гурусета
13СловенияврЯн Облак
2УругвайзщХосе Хименес
22ИспаниязщМарио Эрмосо
16АргентиназщНауэль Молина
20БельгияпзАксель Витсель
14ИспанияпзМаркос Льоренте
6Испанияпз Коке
5АргентинапзРодриго Де Пауль
25ИспаниянпРодриго Рикельме
7ФранциянпАнтуан Гризманн
19ИспаниянпАльваро Мората
Главные тренеры
ИспанияЭрнесто Вальверде
АргентинаДиего Симеоне
История личных встреч
19.02.2023Испания - Примера22-й турАтлетико М1 : 0Атлетик Б
15.10.2022Испания - Примера9-й турАтлетик Б0 : 1Атлетико М
30.04.2022Испания - Примера34-й турАтлетик Б2 : 0Атлетико М
13.01.2022Суперкубок Испании1/2 финалаАтлетико М1 : 2Атлетик Б
18.09.2021Испания - Примера5-й турАтлетико М0 : 0Атлетик Б
25.04.2021Испания - Примера32-й турАтлетик Б2 : 1Атлетико М
10.03.2021Испания - Примера18-й турАтлетико М2 : 1Атлетик Б
14.06.2020Испания - Примера28-й турАтлетик Б1 : 1Атлетико М
26.10.2019Испания - Примера10-й турАтлетико М2 : 0Атлетик Б
16.03.2019Испания - Примера28-й турАтлетик Б2 : 0Атлетико М
11.12.2023Испания - Примера16-й тур1 : 1Атлетик Б
07.12.2023Кубок Испании2-й раунд0 : 3Атлетик Б
02.12.2023Испания - Примера15-й турАтлетик Б4 : 0
27.11.2023Испания - Примера14-й тур1 : 1Атлетик Б
10.11.2023Испания - Примера13-й турАтлетик Б4 : 3
13.12.2023Лига чемпионовГруппа E. 6-й турАтлетико М2 : 0
10.12.2023Испания - Примера16-й турАтлетико М2 : 1
03.12.2023Испания - Примера15-й тур1 : 0Атлетико М
28.11.2023Лига чемпионовГруппа E. 5-й тур1 : 3Атлетико М
25.11.2023Испания - Примера14-й турАтлетико М1 : 0
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