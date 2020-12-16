01:27 ()
Онлайн трансляции
Суббота 16 декабря
Свернуть список

Севилья - Хетафе 16 Декабря прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
16 Декабря 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 17-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
Севилья
Хетафе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Хетафе, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Хетафе
Хетафе
1СербияврМарко Дмитрович
26ИспаниязщХуанлу Санчес
3ИспаниязщАдрия Педроса
4ИспаниязщСерхио Рамос
6СербияпзНеманья Гудель
24ФранцияпзБубакари Сумаре
10ХорватияпзИван Ракитич
18ШвейцарияпзДжибриль Соу
5АргентинанпЛукас Окампос
15МарокконпЮссеф Эн-Несири
25БельгиянпАднан Янузай
13ИспанияврДавид Сория
22УругвайзщДамиан Суарес
15ПарагвайзщОмар Альдерете
4УругвайзщГастон Альварес
16ИспаниязщДиего Рико
2Тогозщ Джене
20СербияпзНеманья Максимович
5ИспанияпзЛуис Милья
12АнглиянпМэйсон Гринвуд
19ИспаниянпБорха Майораль
14ИспаниянпХуанми Латаса
Главные тренеры
УругвайДиего Мартин Алонсо
ИспанияХосе Бордалас
История личных встреч
19.03.2023Испания - Примера26-й турХетафе2 : 0Севилья
08.01.2023Испания - Примера16-й турСевилья2 : 1Хетафе
09.01.2022Испания - Примера20-й турСевилья1 : 0Хетафе
23.08.2021Испания - Примера2-й турХетафе0 : 1Севилья
06.02.2021Испания - Примера22-й турСевилья3 : 0Хетафе
12.12.2020Испания - Примера13-й турХетафе0 : 1Севилья
23.02.2020Испания - Примера25-й турХетафе0 : 3Севилья
27.10.2019Испания - Примера10-й турСевилья2 : 0Хетафе
21.04.2019Испания - Примера33-й турХетафе3 : 0Севилья
16.09.2018Испания - Примера4-й турСевилья0 : 2Хетафе
12.12.2023Лига чемпионовГруппа B. 6-й тур2 : 1Севилья
09.12.2023Испания - Примера16-й тур1 : 0Севилья
06.12.2023Кубок Испании2-й раунд0 : 2Севилья
03.12.2023Испания - Примера15-й турСевилья1 : 1
29.11.2023Лига чемпионовГруппа B. 5-й турСевилья2 : 3
08.12.2023Испания - Примера16-й турХетафе1 : 0
05.12.2023Кубок Испании2-й раунд1 : 2Хетафе
01.12.2023Испания - Примера15-й тур2 : 0Хетафе
25.11.2023Испания - Примера14-й турХетафе2 : 1
11.11.2023Испания - Примера13-й тур1 : 1Хетафе

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close