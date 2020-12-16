Севилья - Хетафе 16 Декабря прямая трансляция
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
16 Декабря 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 17-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Хетафе, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья
Хетафе
Хетафе
|1
|вр
|Марко Дмитрович
|26
|зщ
|Хуанлу Санчес
|3
|зщ
|Адрия Педроса
|4
|зщ
|Серхио Рамос
|6
|пз
|Неманья Гудель
|24
|пз
|Бубакари Сумаре
|10
|пз
|Иван Ракитич
|18
|пз
|Джибриль Соу
|5
|нп
|Лукас Окампос
|15
|нп
|Юссеф Эн-Несири
|25
|нп
|Аднан Янузай
|13
|вр
|Давид Сория
|22
|зщ
|Дамиан Суарес
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|4
|зщ
|Гастон Альварес
|16
|зщ
|Диего Рико
|2
|зщ
|Джене
|20
|пз
|Неманья Максимович
|5
|пз
|Луис Милья
|12
|нп
|Мэйсон Гринвуд
|19
|нп
|Борха Майораль
|14
|нп
|Хуанми Латаса
Главные тренеры
|Диего Мартин Алонсо
|Хосе Бордалас
История личных встреч
|19.03.2023
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 0
|08.01.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|2 : 1
|09.01.2022
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 0
|23.08.2021
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 1
|06.02.2021
|Испания - Примера
|22-й тур
|3 : 0
|12.12.2020
|Испания - Примера
|13-й тур
|0 : 1
|23.02.2020
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 3
|27.10.2019
|Испания - Примера
|10-й тур
|2 : 0
|21.04.2019
|Испания - Примера
|33-й тур
|3 : 0
|16.09.2018
|Испания - Примера
|4-й тур
|0 : 2
|12.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 6-й тур
|2 : 1
|09.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 0
|06.12.2023
|Кубок Испании
|2-й раунд
|0 : 2
|03.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 1
|29.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 5-й тур
|2 : 3
|08.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 0
|05.12.2023
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 2
|01.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 0
|25.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|2 : 1
|11.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1