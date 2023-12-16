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Гавр - Ницца 16 Декабря прямая трансляция

Стадион: Стад Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
16 Декабря 2023 года в 19:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Гавр
Ницца

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Ницца, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Стад Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гавр
Гавр
Ницца
Ницца
30 Франция вр Артур Десма
93 Сенегал зщ Аруна Санганте
6 Франция зщ Этьен Юте-Кинкуэ
4 Франция зщ Готье Льорис
7 Венгрия зщ Лоик Него
27 Франция зщ Кристофер Опери
14 Россия пз Далер Кузяев
94 Гвинея пз Абдулайе Туре
8 Марокко пз Ясин Кехта
9 Гвинея нп Мохамед Байо
10 Франция нп Набиль Алиуи
1 Польша вр Марцин Булка
23 Швейцария зщ Джордан Лотомба
6 Франция зщ Жан-Клер Тодибо
4 Бразилия зщ Данте Бонфин
26 Франция зщ Мельвен Бар
55 Бурунди зщ Юссуф Ндайишимийе
11 Франция пз Морган Сансон
28 Алжир пз Хишем Будауи
24 Франция нп Гаэтан Лаборде
9 Нигерия нп Теремас Моффи
7 Кот-д'Ивуар нп Жереми Бога
Главные тренеры
Словения Лука Элснер
Италия Франческо Фариоли
История личных встреч
30.05.2009 Франция - Лига 1 38-й тур Ницца0 : 0Гавр
09.08.2008 Франция - Лига 1 1-й тур Гавр1 : 0Ницца
10.12.2023 Франция - Лига 1 15-й тур 2 : 1Гавр
03.12.2023 Франция - Лига 1 14-й тур Гавр0 : 2
26.11.2023 Франция - Лига 1 13-й тур 0 : 0Гавр
11.11.2023 Франция - Лига 1 12-й тур Гавр0 : 0
05.11.2023 Франция - Лига 1 11-й тур 1 : 2Гавр
10.12.2023 Франция - Лига 1 15-й тур Ницца2 : 1
02.12.2023 Франция - Лига 1 14-й тур 1 : 0Ницца
26.11.2023 Франция - Лига 1 13-й тур Ницца1 : 0
10.11.2023 Франция - Лига 1 12-й тур 0 : 0Ницца
05.11.2023 Франция - Лига 1 11-й тур Ницца2 : 0
Текстовая трансляция
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Чемпионат России ушёл на зимнюю паузу, однако в Европе турниры в самом разгаре. И прошедший уикенд получился мощным для наших легионеров.На поле вышли даже те, кто обычно сидит на скамейке Как же много россиян сыграли в Европе и не только! А у Захаряна и Миранчука голевые 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура Лиги 1: «Гавр» — «Ницца». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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