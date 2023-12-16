Гавр - Ницца 16 Декабря прямая трансляция
Стадион: Стад Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
16 Декабря 2023 года в 19:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Ницца, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Стад Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гавр
Гавр
Ницца
Ницца
|30
|вр
|Артур Десма
|93
|зщ
|Аруна Санганте
|6
|зщ
|Этьен Юте-Кинкуэ
|4
|зщ
|Готье Льорис
|7
|зщ
|Лоик Него
|27
|зщ
|Кристофер Опери
|14
|пз
|Далер Кузяев
|94
|пз
|Абдулайе Туре
|8
|пз
|Ясин Кехта
|9
|нп
|Мохамед Байо
|10
|нп
|Набиль Алиуи
|1
|вр
|Марцин Булка
|23
|зщ
|Джордан Лотомба
|6
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|4
|зщ
|Данте Бонфин
|26
|зщ
|Мельвен Бар
|55
|зщ
|Юссуф Ндайишимийе
|11
|пз
|Морган Сансон
|28
|пз
|Хишем Будауи
|24
|нп
|Гаэтан Лаборде
|9
|нп
|Теремас Моффи
|7
|нп
|Жереми Бога
Главные тренеры
|Лука Элснер
|Франческо Фариоли
История личных встреч
|30.05.2009
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|0 : 0
|09.08.2008
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 0
|10.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 1
|03.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|0 : 2
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 0
|11.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 0
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 2
|10.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 1
|02.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 0
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|1 : 0
|10.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 0
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Чемпионат России ушёл на зимнюю паузу, однако в Европе турниры в самом разгаре. И прошедший уикенд получился мощным для наших легионеров.На поле вышли даже те, кто обычно сидит на скамейке Как же много россиян сыграли в Европе и не только! А у Захаряна и Миранчука голевые 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура Лиги 1: «Гавр» — «Ницца». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.