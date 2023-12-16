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Ланс - Реймс 16 Декабря прямая трансляция

Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
16 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Ланс
Реймс

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Реймс, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ланс
Ланс
Реймс
Реймс
30 Франция вр Брис Самба
24 Франция зщ Жонатан Гради
4 Австрия зщ Кевин Дансо
25 Узбекистан зщ Абдукодир Хусанов
2 Франция пз Рубен Агилар
26 Сенегал пз Нампали Менди
23 Франция пз Нейл Эль-Айнауи
29 Польша пз Пшемыслав Франковски
28 Франция пз Адриен Томассон
11 Франция пз Анжело Фюльжини
9 Франция нп Элье Ваи
94 Франция вр Йеванн Диуф
24 Кот-д'Ивуар зщ Эммануэль Агбаду
2 Кения зщ Джозеф Окуму
5 Марокко зщ Юнис Абдельхамид
4 Бельгия зщ Максим Бузи
25 Бельгия зщ Тибо де Смет
10 Мальта пз Тедди Теума
21 Нидерланды пз Азор Матусива
8 Франция пз Амир Ричардсон
7 Япония нп Дзюня Ито
9 Дания нп Мохаммед Дарами
Главные тренеры
Франция Франк Эз
Бельгия Уильям Стилл
История личных встреч
12.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур Ланс2 : 1Реймс
04.09.2022 Франция - Лига 1 6-й тур Реймс1 : 1Ланс
08.05.2022 Франция - Лига 1 36-й тур Реймс1 : 2Ланс
01.10.2021 Франция - Лига 1 9-й тур Ланс2 : 0Реймс
13.02.2021 Франция - Лига 1 25-й тур Реймс1 : 1Ланс
08.11.2020 Франция - Лига 1 10-й тур Ланс4 : 4Реймс
06.01.2019 Кубок Франции 1/32 финала Реймс2 : 0Ланс
17.03.2018 Франция - Лига 2 Лига 2. 30-й тур Реймс3 : 1Ланс
03.12.2017 Кубок Франции 8-й раунд Ланс3 : 2 ДВРеймс
21.10.2017 Франция - Лига 2 Лига 2. 12-й тур Ланс0 : 1Реймс
12.12.2023 Лига чемпионов Группа B. 6-й тур Ланс2 : 1
08.12.2023 Франция - Лига 1 15-й тур 0 : 0Ланс
02.12.2023 Франция - Лига 1 14-й тур Ланс3 : 2
29.11.2023 Лига чемпионов Группа B. 5-й тур 6 : 0Ланс
25.11.2023 Франция - Лига 1 13-й тур 0 : 3Ланс
10.12.2023 Франция - Лига 1 15-й тур 2 : 1Реймс
01.12.2023 Франция - Лига 1 14-й тур Реймс2 : 1
26.11.2023 Франция - Лига 1 13-й тур 3 : 1Реймс
11.11.2023 Франция - Лига 1 12-й тур Реймс0 : 3
05.11.2023 Франция - Лига 1 11-й тур 0 : 1Реймс

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