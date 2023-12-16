Ланс - Реймс 16 Декабря прямая трансляция
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
16 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Реймс, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ланс
Ланс
Реймс
Реймс
|30
|вр
|Брис Самба
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|25
|зщ
|Абдукодир Хусанов
|2
|пз
|Рубен Агилар
|26
|пз
|Нампали Менди
|23
|пз
|Нейл Эль-Айнауи
|29
|пз
|Пшемыслав Франковски
|28
|пз
|Адриен Томассон
|11
|пз
|Анжело Фюльжини
|9
|нп
|Элье Ваи
|94
|вр
|Йеванн Диуф
|24
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|2
|зщ
|Джозеф Окуму
|5
|зщ
|Юнис Абдельхамид
|4
|зщ
|Максим Бузи
|25
|зщ
|Тибо де Смет
|10
|пз
|Тедди Теума
|21
|пз
|Азор Матусива
|8
|пз
|Амир Ричардсон
|7
|нп
|Дзюня Ито
|9
|нп
|Мохаммед Дарами
Главные тренеры
|Франк Эз
|Уильям Стилл
История личных встреч
|12.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 1
|04.09.2022
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 1
|08.05.2022
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|1 : 2
|01.10.2021
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 0
|13.02.2021
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 1
|08.11.2020
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|4 : 4
|06.01.2019
|Кубок Франции
|1/32 финала
|2 : 0
|17.03.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 30-й тур
|3 : 1
|03.12.2017
|Кубок Франции
|8-й раунд
|3 : 2 ДВ
|21.10.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 12-й тур
|0 : 1
|12.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 6-й тур
|2 : 1
|08.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|0 : 0
|02.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|3 : 2
|29.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 5-й тур
|6 : 0
|25.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 3
|10.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 1
|01.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 1
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|3 : 1
|11.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 3
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 1