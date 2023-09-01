Лечче - Фрозиноне 16 Декабря прямая трансляция
Стадион: Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
16 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 16-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Фрозиноне, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лечче
Лечче
Фрозиноне
Фрозиноне
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Валентен Жендрей
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|13
|зщ
|Патрик Доргу
|29
|пз
|Алексис Блен
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|8
|пз
|Хамза Рафья
|22
|нп
|Ламек Банда
|9
|нп
|Никола Крстович
|11
|нп
|Никола Сансоне
|80
|вр
|Стефано Турати
|20
|зщ
|Поль Лирола
|5
|зщ
|Калеб Околи
|6
|зщ
|Симоне Романьоли
|22
|зщ
|Энтони Ойоно
|45
|пз
|Энсо Барренечеа
|4
|пз
|Марко Брешианини
|14
|пз
|Франческо Джелли
|18
|пз
|Матиас Соуле
|27
|пз
|Арийон Ибрахимович
|9
|нп
|Кайо Жорже
Главные тренеры
|Роберто Д'Аверса
|Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
|02.04.2022
|Италия - Серия B
|Серия B. 32-й тур
|1 : 0
|20.11.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 13-й тур
|0 : 0
|20.03.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 30-й тур
|0 : 3
|12.12.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. 11-й тур
|2 : 2
|11.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 1
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 1
|27.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 2
|11.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 2
|05.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|10.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|0 : 0
|02.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|3 : 1
|26.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 1
|12.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 0
|06.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 1