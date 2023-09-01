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Лечче - Фрозиноне 16 Декабря прямая трансляция

Стадион: Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
16 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 16-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
Лечче
Фрозиноне

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Фрозиноне, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лечче
Лечче
Фрозиноне
Фрозиноне
30 Италия вр Владимиро Фальконе
17 Франция зщ Валентен Жендрей
5 Хорватия зщ Марин Понграчич
6 Италия зщ Федерико Баскиротто
13 Дания зщ Патрик Доргу
29 Франция пз Алексис Блен
20 Албания пз Юльбер Рамадани
8 Тунис пз Хамза Рафья
22 Замбия нп Ламек Банда
9 Черногория нп Никола Крстович
11 Италия нп Никола Сансоне
80 Италия вр Стефано Турати
20 Испания зщ Поль Лирола
5 Италия зщ Калеб Околи
6 Италия зщ Симоне Романьоли
22 Габон зщ Энтони Ойоно
45 Аргентина пз Энсо Барренечеа
4 Италия пз Марко Брешианини
14 Италия пз Франческо Джелли
18 Аргентина пз Матиас Соуле
27 Германия пз Арийон Ибрахимович
9 Бразилия нп Кайо Жорже
Главные тренеры
Италия Роберто Д'Аверса
Италия Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
02.04.2022 Италия - Серия B Серия B. 32-й тур Лечче1 : 0Фрозиноне
20.11.2021 Италия - Серия B Серия B. 13-й тур Фрозиноне0 : 0Лечче
20.03.2021 Италия - Серия B Серия B. 30-й тур Фрозиноне0 : 3Лечче
12.12.2020 Италия - Серия B Серия B. 11-й тур Лечче2 : 2Фрозиноне
11.12.2023 Италия - Серия А 15-й тур 1 : 1Лечче
03.12.2023 Италия - Серия А 14-й тур Лечче1 : 1
27.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур 2 : 2Лечче
11.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур Лечче2 : 2
05.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур 2 : 1Лечче
10.12.2023 Италия - Серия А 15-й тур Фрозиноне0 : 0
02.12.2023 Италия - Серия А 14-й тур 3 : 1Фрозиноне
26.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур Фрозиноне2 : 1
12.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур 2 : 0Фрозиноне
06.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур Фрозиноне2 : 1

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