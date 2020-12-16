Наполи - Кальяри 16 Декабря прямая трансляция
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
16 Декабря 2023 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 16-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Кальяри, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь
Кальяри
Кальяри
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|3
|зщ
|Натан
|55
|зщ
|Лео Эстигор
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|20
|пз
|Пётр Зелиньски
|21
|нп
|Маттео Политано
|9
|нп
|Виктор Осимхен
|77
|нп
|Хвича Кварацхелия
|22
|вр
|Симоне Скуффет
|3
|зщ
|Эдоардо Гольданига
|4
|зщ
|Альберто Доссена
|27
|зщ
|Томмазо Ауджелло
|8
|пз
|Наитан Нандес
|29
|пз
|Энтони Макумбу
|16
|пз
|Маттео Прати
|21
|пз
|Якуб Янкто
|10
|пз
|Николас Виола
|19
|пз
|Гаэтано Ористанио
|77
|нп
|Зиту Лувумбу
Главные тренеры
|Клаудио Раньери
История личных встреч
|21.02.2022
|Италия - Серия А
|26-й тур
|1 : 1
|26.09.2021
|Италия - Серия А
|6-й тур
|2 : 0
|02.05.2021
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 1
|03.01.2021
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 4
|16.02.2020
|Италия - Серия А
|24-й тур
|0 : 1
|25.09.2019
|Италия - Серия А
|5-й тур
|0 : 1
|05.05.2019
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 1
|16.12.2018
|Италия - Серия А
|16-й тур
|0 : 1
|26.02.2018
|Италия - Серия А
|26-й тур
|0 : 5
|01.10.2017
|Италия - Серия А
|7-й тур
|3 : 0
|12.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 6-й тур
|2 : 0
|08.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|0 : 3
|29.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 5-й тур
|4 : 2
|25.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 2
|11.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|2 : 1
|02.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 0
|26.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 1
|11.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 1
|05.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 1