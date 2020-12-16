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Наполи - Кальяри 16 Декабря прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
16 Декабря 2023 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 16-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия);
Наполи
Кальяри

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Кальяри, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Кальяри
Кальяри
1 Италия вр Алекс Мерет
22 Италия зщ Джованни Ди Лоренцо
13 Косово зщ Амир Ррахмани
3 Бразилия зщ Натан
55 Норвегия зщ Лео Эстигор
99 Камерун пз Андре Замбо Ангисса
68 Словакия пз Станислав Лоботка
20 Польша пз Пётр Зелиньски
21 Италия нп Маттео Политано
9 Нигерия нп Виктор Осимхен
77 Грузия нп Хвича Кварацхелия
22 Италия вр Симоне Скуффет
3 Италия зщ Эдоардо Гольданига
4 Италия зщ Альберто Доссена
27 Италия зщ Томмазо Ауджелло
8 Уругвай пз Наитан Нандес
29 Конго пз Энтони Макумбу
16 Италия пз Маттео Прати
21 Чехия пз Якуб Янкто
10 Италия пз Николас Виола
19 Италия пз Гаэтано Ористанио
77 Ангола нп Зиту Лувумбу
Главные тренеры
Италия Клаудио Раньери
История личных встреч
21.02.2022 Италия - Серия А 26-й тур Кальяри1 : 1Наполи
26.09.2021 Италия - Серия А 6-й тур Наполи2 : 0Кальяри
02.05.2021 Италия - Серия А 34-й тур Наполи1 : 1Кальяри
03.01.2021 Италия - Серия А 15-й тур Кальяри1 : 4Наполи
16.02.2020 Италия - Серия А 24-й тур Кальяри0 : 1Наполи
25.09.2019 Италия - Серия А 5-й тур Наполи0 : 1Кальяри
05.05.2019 Италия - Серия А 35-й тур Наполи2 : 1Кальяри
16.12.2018 Италия - Серия А 16-й тур Кальяри0 : 1Наполи
26.02.2018 Италия - Серия А 26-й тур Кальяри0 : 5Наполи
01.10.2017 Италия - Серия А 7-й тур Наполи3 : 0Кальяри
12.12.2023 Лига чемпионов Группа C. 6-й тур Наполи2 : 0
08.12.2023 Италия - Серия А 15-й тур 1 : 0Наполи
03.12.2023 Италия - Серия А 14-й тур Наполи0 : 3
29.11.2023 Лига чемпионов Группа C. 5-й тур 4 : 2Наполи
25.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур 1 : 2Наполи
11.12.2023 Италия - Серия А 15-й тур Кальяри2 : 1
02.12.2023 Италия - Серия А 14-й тур 1 : 0Кальяри
26.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур Кальяри1 : 1
11.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур 2 : 1Кальяри
05.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур Кальяри2 : 1

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