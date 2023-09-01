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Торино - Эмполи 16 Декабря прямая трансляция

Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
16 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 16-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
Торино
Эмполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Эмполи, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико ди Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Эмполи
Эмполи
32 Сербия вр Ваня Милинкович-Савич
4 Италия зщ Алессандро Буонджорно
13 Швейцария зщ Рикардо Родригес
19 Италия зщ Рауль Белланова
27 Косово зщ Мергим Войвода
61 Франция пз Адриен Тамез
77 Польша пз Кароль Линетты
16 Хорватия пз Никола Влашич
8 Сербия пз Иван Илич
9 Парагвай нп Арнальдо Антонио Санабрия
91 Колумбия нп Дуван Сапата
99 Албания вр Этрит Бериша
24 Нигерия зщ Тайронн Эбюэхи
34 Албания зщ Ардиан Исмайли
33 Италия зщ Себастьяно Луперто
13 Новая Зеландия зщ Либерато Кэкачей
21 Италия пз Якопо Фаццини
5 Италия пз Альберто Грасси
29 Марокко пз Юссеф Мале
20 Италия пз Маттео Канчелльери
28 Италия нп Николо Камбьяги
7 Албания нп Стивен Шпенди
Главные тренеры
Хорватия Иван Юрич
Италия Аурелио Андреацолли
История личных встреч
28.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 20-й тур Эмполи2 : 2Торино
09.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 9-й тур Торино1 : 1Эмполи
01.05.2022 Италия - Серия А 35-й тур Эмполи1 : 3Торино
02.12.2021 Италия - Серия А 15-й тур Торино2 : 2Эмполи
19.05.2019 Италия - Серия А 37-й тур Эмполи4 : 1Торино
26.12.2018 Италия - Серия А 18-й тур Торино3 : 0Эмполи
05.02.2017 Италия - Серия А 23-й тур Эмполи1 : 1Торино
18.09.2016 Италия - Серия А 4-й тур Торино0 : 0Эмполи
15.05.2016 Италия - Серия А 38-й тур Эмполи2 : 1Торино
10.01.2016 Италия - Серия А 19-й тур Торино0 : 1Эмполи
10.12.2023 Италия - Серия А 15-й тур 0 : 0Торино
04.12.2023 Италия - Серия А 14-й тур Торино3 : 0
27.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур 2 : 0Торино
11.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур 1 : 1Торино
06.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур Торино2 : 1
11.12.2023 Италия - Серия А 15-й тур Эмполи1 : 1
02.12.2023 Италия - Серия А 14-й тур 1 : 1Эмполи
26.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур Эмполи3 : 4
12.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур 0 : 1Эмполи
06.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур 2 : 1Эмполи

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