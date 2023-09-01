Торино - Эмполи 16 Декабря прямая трансляция
Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
16 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 16-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Эмполи, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико ди Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торино
Турин
Эмполи
Эмполи
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|13
|зщ
|Рикардо Родригес
|19
|зщ
|Рауль Белланова
|27
|зщ
|Мергим Войвода
|61
|пз
|Адриен Тамез
|77
|пз
|Кароль Линетты
|16
|пз
|Никола Влашич
|8
|пз
|Иван Илич
|9
|нп
|Арнальдо Антонио Санабрия
|91
|нп
|Дуван Сапата
|99
|вр
|Этрит Бериша
|24
|зщ
|Тайронн Эбюэхи
|34
|зщ
|Ардиан Исмайли
|33
|зщ
|Себастьяно Луперто
|13
|зщ
|Либерато Кэкачей
|21
|пз
|Якопо Фаццини
|5
|пз
|Альберто Грасси
|29
|пз
|Юссеф Мале
|20
|пз
|Маттео Канчелльери
|28
|нп
|Николо Камбьяги
|7
|нп
|Стивен Шпенди
Главные тренеры
|Иван Юрич
|Аурелио Андреацолли
История личных встреч
|28.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 20-й тур
|2 : 2
|09.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 9-й тур
|1 : 1
|01.05.2022
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 3
|02.12.2021
|Италия - Серия А
|15-й тур
|2 : 2
|19.05.2019
|Италия - Серия А
|37-й тур
|4 : 1
|26.12.2018
|Италия - Серия А
|18-й тур
|3 : 0
|05.02.2017
|Италия - Серия А
|23-й тур
|1 : 1
|18.09.2016
|Италия - Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|15.05.2016
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 1
|10.01.2016
|Италия - Серия А
|19-й тур
|0 : 1
|10.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|0 : 0
|04.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|3 : 0
|27.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 0
|11.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|06.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|11.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 1
|02.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 1
|26.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|3 : 4
|12.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|0 : 1
|06.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 1