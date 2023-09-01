Дармштадт 98 - Вольфсбург 16 Декабря прямая трансляция
Стадион: Штадион ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия), вместимость: 19000
16 Декабря 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 15-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дармштадт 98 - Вольфсбург, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Штадион ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дармштадт 98
Дармштадт
Вольфсбург
Вольфсбург
|1
|вр
|Марсель Шуэн
|14
|зщ
|Кристоф Кларер
|5
|зщ
|Матей Маглица
|26
|зщ
|Маттиас Бадер
|32
|зщ
|Фабиан Холланд
|19
|зщ
|Эмир Карич
|23
|пз
|Клаус Гясула
|11
|пз
|Тобиас Кемпе
|27
|нп
|Тим Скарке
|24
|нп
|Лука Пфайффер
|22
|нп
|Аарон Зейдель
|1
|вр
|Коэн Кастельс
|4
|зщ
|Максанс Лакруа
|25
|зщ
|Моритц Йенц
|5
|зщ
|Цедрик Цезигер
|20
|зщ
|Ридле Баку
|21
|зщ
|Йоаким Мехле
|32
|пз
|Маттиас Сванберг
|6
|пз
|Астер Вранкс
|19
|пз
|Ловро Майер
|7
|нп
|Вацлав Черны
|23
|нп
|Йонас Винд
Главные тренеры
|Торстен Либеркнехт
|Нико Ковач
История личных встреч
|18.03.2017
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 0
|22.10.2016
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|3 : 1
|19.03.2016
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|1 : 1
|24.10.2015
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|0 : 1
|09.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|3 : 2
|01.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|0 : 1
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|11.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|0 : 0
|03.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|1 : 2
|09.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|0 : 1
|05.12.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 0 ДВ
|02.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|3 : 1
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 1
|10.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|4 : 0