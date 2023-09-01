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Дармштадт 98 - Вольфсбург 16 Декабря прямая трансляция

Стадион: Штадион ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия), вместимость: 19000
16 Декабря 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 15-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
Дармштадт 98
Вольфсбург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дармштадт 98 - Вольфсбург, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Штадион ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дармштадт 98
Дармштадт
Вольфсбург
Вольфсбург
1ГерманияврМарсель Шуэн
14АвстриязщКристоф Кларер
5ХорватиязщМатей Маглица
26ГерманиязщМаттиас Бадер
32ГерманиязщФабиан Холланд
19АвстриязщЭмир Карич
23АлбанияпзКлаус Гясула
11ГерманияпзТобиас Кемпе
27ГерманиянпТим Скарке
24ГерманиянпЛука Пфайффер
22ГерманиянпАарон Зейдель
1БельгияврКоэн Кастельс
4ФранциязщМаксанс Лакруа
25ГерманиязщМоритц Йенц
5ШвейцариязщЦедрик Цезигер
20ГерманиязщРидле Баку
21ДаниязщЙоаким Мехле
32ШвецияпзМаттиас Сванберг
6БельгияпзАстер Вранкс
19ХорватияпзЛовро Майер
7ЧехиянпВацлав Черны
23ДаниянпЙонас Винд
Главные тренеры
ГерманияТорстен Либеркнехт
ХорватияНико Ковач
История личных встреч
18.03.2017Германия - Бундеслига25-й турВольфсбург1 : 0Дармштадт 98
22.10.2016Германия - Бундеслига8-й турДармштадт 983 : 1Вольфсбург
19.03.2016Германия - Бундеслига27-й турВольфсбург1 : 1Дармштадт 98
24.10.2015Германия - Бундеслига10-й турДармштадт 980 : 1Вольфсбург
09.12.2023Германия - Бундеслига14-й тур3 : 2Дармштадт 98
01.12.2023Германия - Бундеслига13-й турДармштадт 980 : 1
25.11.2023Германия - Бундеслига12-й тур1 : 1Дармштадт 98
11.11.2023Германия - Бундеслига11-й турДармштадт 980 : 0
03.11.2023Германия - Бундеслига10-й турДармштадт 981 : 2
09.12.2023Германия - Бундеслига14-й турВольфсбург0 : 1
05.12.2023Кубок Германии1/8 финала1 : 0 ДВВольфсбург
02.12.2023Германия - Бундеслига13-й тур3 : 1Вольфсбург
25.11.2023Германия - Бундеслига12-й турВольфсбург2 : 1
10.11.2023Германия - Бундеслига11-й тур4 : 0Вольфсбург

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