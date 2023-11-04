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Майнц - Хайденхайм 16 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мева-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
16 Декабря 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 15-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
Майнц
Хайденхайм

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Хайденхайм, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Мева-Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майнц
Майнц
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
33ГерманияврДаниэль Бац
3НидерландызщСепп ван ден Берг
19ФранциязщАнтони Каси
21ГерманиязщДанни да Коста
2АвстриязщФилипп Мвене
31ГерманияпзДоминик Кор
14ГерманияпзТом Краус
8ЛюксембургпзЛеандро Баррейро
7Южная КореяпзЛи Джэ Сон
43ГерманиянпБраян Груда
17ФранциянпЛюдовик Ажорк
1ГерманияврКевин Мюллер
2ГерманиязщМарнон Буш
6ГерманиязщПатрик Майнка
19ГерманиязщЙонас Фёренбах
5ГерманияпзБенедикт Гимбер
33СШАпзЛеннард Мэлони
3ГерманияпзЯн Шёппнер
8ГерманиянпЭрен Динкчи
18ГерманиянпМарвин Пирингер
37ГерманиянпЯн-Никлас Бесте
10ГерманиянпТим Кляйндинст
Главные тренеры
ДанияБо Свенссон
ГерманияФранк Шмидт
История личных встреч
10.12.2023Германия - Бундеслига14-й тур0 : 0Майнц
03.12.2023Германия - Бундеслига13-й турМайнц0 : 1
26.11.2023Германия - Бундеслига12-й тур1 : 1Майнц
11.11.2023Германия - Бундеслига11-й тур0 : 0Майнц
04.11.2023Германия - Бундеслига10-й турМайнц2 : 0
09.12.2023Германия - Бундеслига14-й турХайденхайм3 : 2
02.12.2023Германия - Бундеслига13-й тур2 : 1Хайденхайм
26.11.2023Германия - Бундеслига12-й турХайденхайм0 : 0
11.11.2023Германия - Бундеслига11-й тур4 : 2Хайденхайм
05.11.2023Германия - Бундеслига10-й турХайденхайм2 : 0

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