Майнц - Хайденхайм 16 Декабря прямая трансляция
Стадион: Мева-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
16 Декабря 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 15-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Хайденхайм, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Мева-Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Майнц
Майнц
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
|33
|вр
|Даниэль Бац
|3
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|19
|зщ
|Антони Каси
|21
|зщ
|Данни да Коста
|2
|зщ
|Филипп Мвене
|31
|пз
|Доминик Кор
|14
|пз
|Том Краус
|8
|пз
|Леандро Баррейро
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|43
|нп
|Браян Груда
|17
|нп
|Людовик Ажорк
|1
|вр
|Кевин Мюллер
|2
|зщ
|Марнон Буш
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|19
|зщ
|Йонас Фёренбах
|5
|пз
|Бенедикт Гимбер
|33
|пз
|Леннард Мэлони
|3
|пз
|Ян Шёппнер
|8
|нп
|Эрен Динкчи
|18
|нп
|Марвин Пирингер
|37
|нп
|Ян-Никлас Бесте
|10
|нп
|Тим Кляйндинст
Главные тренеры
|Бо Свенссон
|Франк Шмидт
История личных встреч
|10.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|0 : 0
|03.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|0 : 1
|26.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|11.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|0 : 0
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 0
|09.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|3 : 2
|02.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|26.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|0 : 0
|11.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|4 : 2
|05.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 0