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Аугсбург - Боруссия Д 16 Декабря прямая трансляция

Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
16 Декабря 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 15-й тур
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия);
Аугсбург
Боруссия Д

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Боруссия Д, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Боруссия Д
Дортмунд
1ГерманияврФинн Дамен
43ШвейцариязщКевин Мбабу
6НидерландызщДжеффри Гауэлеув
19ГерманиязщФеликс Удуохай
3ДаниязщМадс Педерсен
8ГерманияпзЭльвис Реджбечай
30ГерманияпзНиклас Дорш
24ФинляндияпзФредрик Йенсен
9Босния и ГерцеговинанпЭрмедин Демирович
16ШвейцариянпРубен Варгас
21ГерманиянпФиллип Тиц
1ШвейцарияврГрегор Кобель
24БельгиязщТома Мёнье
25ГерманиязщНиклас Зюле
4ГерманиязщНико Шлоттербек
5АлжирзщРами Бенсебаини
20АвстрияпзМарсель Забитцер
23ГерманияпзЭмре Джан
11ГерманияпзМарко Ройс
19ГерманияпзЮлиан Брандт
43АнглиянпДжейми Байно-Гиттенс
14ГерманиянпНиклас Фюллькруг
Главные тренеры
ГерманияЭнрико Масен
ГерманияЭдин Терзич
История личных встреч
21.05.2023Германия - Бундеслига33-й турАугсбург0 : 3Боруссия Д
22.01.2023Германия - Бундеслига16-й турБоруссия Д4 : 3Аугсбург
27.02.2022Германия - Бундеслига24-й турАугсбург1 : 1Боруссия Д
02.10.2021Германия - Бундеслига7-й турБоруссия Д2 : 1Аугсбург
30.01.2021Германия - Бундеслига19-й турБоруссия Д3 : 1Аугсбург
26.09.2020Германия - Бундеслига2-й турАугсбург2 : 0Боруссия Д
18.01.2020Германия - Бундеслига18-й турАугсбург3 : 5Боруссия Д
17.08.2019Германия - Бундеслига1-й турБоруссия Д5 : 1Аугсбург
01.03.2019Германия - Бундеслига24-й турАугсбург2 : 1Боруссия Д
06.10.2018Германия - Бундеслига7-й турБоруссия Д4 : 3Аугсбург
09.12.2023Германия - Бундеслига14-й тур2 : 0Аугсбург
03.12.2023Германия - Бундеслига13-й турАугсбург2 : 1
25.11.2023Германия - Бундеслига12-й тур1 : 1Аугсбург
11.11.2023Германия - Бундеслига11-й турАугсбург1 : 1
04.11.2023Германия - Бундеслига10-й тур1 : 1Аугсбург
13.12.2023Лига чемпионовГруппа F. 6-й турБоруссия Д1 : 1
09.12.2023Германия - Бундеслига14-й турБоруссия Д2 : 3
06.12.2023Кубок Германии1/8 финала2 : 0Боруссия Д
03.12.2023Германия - Бундеслига13-й тур1 : 1Боруссия Д
28.11.2023Лига чемпионовГруппа F. 5-й тур1 : 3Боруссия Д

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