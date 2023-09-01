Аугсбург - Боруссия Д 16 Декабря прямая трансляция
Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
16 Декабря 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 15-й тур
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Боруссия Д, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Боруссия Д
Дортмунд
|1
|вр
|Финн Дамен
|43
|зщ
|Кевин Мбабу
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеув
|19
|зщ
|Феликс Удуохай
|3
|зщ
|Мадс Педерсен
|8
|пз
|Эльвис Реджбечай
|30
|пз
|Никлас Дорш
|24
|пз
|Фредрик Йенсен
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
|16
|нп
|Рубен Варгас
|21
|нп
|Филлип Тиц
|1
|вр
|Грегор Кобель
|24
|зщ
|Тома Мёнье
|25
|зщ
|Никлас Зюле
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|23
|пз
|Эмре Джан
|11
|пз
|Марко Ройс
|19
|пз
|Юлиан Брандт
|43
|нп
|Джейми Байно-Гиттенс
|14
|нп
|Никлас Фюллькруг
Главные тренеры
|Энрико Масен
|Эдин Терзич
История личных встреч
|21.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|0 : 3
|22.01.2023
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|4 : 3
|27.02.2022
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|02.10.2021
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 1
|30.01.2021
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|3 : 1
|26.09.2020
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|2 : 0
|18.01.2020
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|3 : 5
|17.08.2019
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|5 : 1
|01.03.2019
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 1
|06.10.2018
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|4 : 3
|09.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|2 : 0
|03.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|11.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|1 : 1
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|13.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 6-й тур
|1 : 1
|09.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|2 : 3
|06.12.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 0
|03.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
|28.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 5-й тур
|1 : 3