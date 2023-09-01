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РБ Лейпциг - Хоффенхайм 16 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
16 Декабря 2023 года в 20:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 15-й тур
Главный судья: Роберт Шредер (Ганновер, Германия);
РБ Лейпциг
Хоффенхайм

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Хоффенхайм, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Хоффенхайм
Зинсхайм
21ГерманияврЯнис Бласвих
39ГерманиязщБенджамин Хенрихс
2ФранциязщМохамед Симакан
23ФранциязщКастелло Люкеба
22ГерманиязщДавид Раум
14АвстрияпзКристоф Баумгартнер
8МалипзАмаду Айдара
24АвстрияпзКсавер Шлагер
20НидерландыпзХави Симонс
17БельгиянпЛуа Опенда
9ДаниянпЮссуф Поульсен
1ГерманияврОливер Бауман
5ТурциязщОзан Кабак
22ГерманиязщКевин Фогт
25НигериязщКевин Акпогума
3ЧехиязщПавел Кадержабек
11АвстрияпзФлориан Гриллич
6ГерманияпзГриша Прёмель
16ГерманияпзАнтон Стах
29ДанияпзРоберт Сков
9ТогонпИла Бебу
27ХорватиянпАндрей Крамарич
Главные тренеры
ГерманияМарко Розе
СШАПеллегрино Матараццо
История личных встреч
29.04.2023Германия - Бундеслига30-й турРБ Лейпциг1 : 0Хоффенхайм
01.02.2023Кубок Германии1/8 финалаРБ Лейпциг3 : 1Хоффенхайм
05.11.2022Германия - Бундеслига13-й турХоффенхайм1 : 3РБ Лейпциг
10.04.2022Германия - Бундеслига29-й турРБ Лейпциг3 : 0Хоффенхайм
20.11.2021Германия - Бундеслига12-й турХоффенхайм2 : 0РБ Лейпциг
16.04.2021Германия - Бундеслига29-й турРБ Лейпциг0 : 0Хоффенхайм
16.12.2020Германия - Бундеслига12-й турХоффенхайм0 : 1РБ Лейпциг
12.06.2020Германия - Бундеслига31-й турХоффенхайм0 : 2РБ Лейпциг
07.12.2019Германия - Бундеслига14-й турРБ Лейпциг3 : 1Хоффенхайм
25.02.2019Германия - Бундеслига23-й турРБ Лейпциг1 : 1Хоффенхайм
13.12.2023Лига чемпионовГруппа G. 6-й турРБ Лейпциг2 : 1
09.12.2023Германия - Бундеслига14-й тур2 : 3РБ Лейпциг
02.12.2023Германия - Бундеслига13-й турРБ Лейпциг2 : 1
28.11.2023Лига чемпионовГруппа G. 5-й тур3 : 2РБ Лейпциг
25.11.2023Германия - Бундеслига12-й тур2 : 1РБ Лейпциг
08.12.2023Германия - Бундеслига14-й турХоффенхайм3 : 1
02.12.2023Германия - Бундеслига13-й тур2 : 1Хоффенхайм
26.11.2023Германия - Бундеслига12-й турХоффенхайм1 : 1
11.11.2023Германия - Бундеслига11-й тур1 : 1Хоффенхайм
04.11.2023Германия - Бундеслига10-й турХоффенхайм2 : 3

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