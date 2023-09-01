РБ Лейпциг - Хоффенхайм 16 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
16 Декабря 2023 года в 20:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 15-й тур
Главный судья: Роберт Шредер (Ганновер, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Хоффенхайм, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Хоффенхайм
Зинсхайм
|21
|вр
|Янис Бласвих
|39
|зщ
|Бенджамин Хенрихс
|2
|зщ
|Мохамед Симакан
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|22
|зщ
|Давид Раум
|14
|пз
|Кристоф Баумгартнер
|8
|пз
|Амаду Айдара
|24
|пз
|Ксавер Шлагер
|20
|пз
|Хави Симонс
|17
|нп
|Луа Опенда
|9
|нп
|Юссуф Поульсен
|1
|вр
|Оливер Бауман
|5
|зщ
|Озан Кабак
|22
|зщ
|Кевин Фогт
|25
|зщ
|Кевин Акпогума
|3
|зщ
|Павел Кадержабек
|11
|пз
|Флориан Гриллич
|6
|пз
|Гриша Прёмель
|16
|пз
|Антон Стах
|29
|пз
|Роберт Сков
|9
|нп
|Ила Бебу
|27
|нп
|Андрей Крамарич
Главные тренеры
|Марко Розе
|Пеллегрино Матараццо
История личных встреч
|29.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 0
|01.02.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 1
|05.11.2022
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|1 : 3
|10.04.2022
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|3 : 0
|20.11.2021
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 0
|16.04.2021
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|0 : 0
|16.12.2020
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|0 : 1
|12.06.2020
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|0 : 2
|07.12.2019
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|3 : 1
|25.02.2019
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|13.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 6-й тур
|2 : 1
|09.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|2 : 3
|02.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|28.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 5-й тур
|3 : 2
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 1
|08.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|3 : 1
|02.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|26.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|11.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|1 : 1
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 3