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Бохум - Унион 16 Декабря прямая трансляция

Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 30748
16 Декабря 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 15-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Бохум
Унион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Унион, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бохум
Бохум
Унион
Берлин
1ГерманияврМануэль Риман
2Коста-РиказщКристиан Гамбоа
4СербиязщЭрхан Машович
5Бразилиязщ Бернардо
32ГерманиязщМаксимилиан Виттек
8ФранцияпзЭнтони Лосийя
6ГерманияпзПатрик Остерхаге
7АвстрияпзКевин Штёгер
11ЯпониянпТакума Асано
22ГананпКристофер Антви-Адджей
9ПортугалиянпГонсало Пасьенса
1ДанияврФредерик Рённов
18ХорватиязщЙосип Юранович
31ГерманиязщРобин Кнохе
4ПортугалиязщДиогу Лейте
26ФранциязщЖером Руссийон
6ГерманиязщРобин Госенс
8ГерманияпзРани Хедира
19ГерманияпзЯник Хаберер
16ГерманиянпБенедикт Холлербах
10ГерманиянпКевин Фолланд
17ГерманиянпКевин Бехренс
Главные тренеры
ГерманияТомас Леч
ШвейцарияУрс Фишер
История личных встреч
16.04.2023Германия - Бундеслига28-й турУнион1 : 1Бохум
23.10.2022Германия - Бундеслига11-й турБохум2 : 1Унион
14.05.2022Германия - Бундеслига34-й турУнион3 : 2Бохум
18.12.2021Германия - Бундеслига17-й турБохум0 : 1Унион
19.05.2019Германия - Вторая Бундеслига34-й турБохум2 : 2Унион
15.12.2018Германия - Вторая Бундеслига17-й турУнион2 : 0Бохум
06.05.2018Германия - Вторая Бундеслига33-й турУнион3 : 1Бохум
03.12.2017Германия - Вторая Бундеслига16-й турБохум2 : 1Унион
27.01.2017Германия - Вторая Бундеслига18-й турУнион2 : 1Бохум
06.08.2016Германия - Вторая Бундеслига1-й турБохум2 : 1Унион
08.12.2023Германия - Бундеслига14-й тур3 : 1Бохум
02.12.2023Германия - Бундеслига13-й турБохум3 : 1
26.11.2023Германия - Бундеслига12-й тур0 : 0Бохум
11.11.2023Германия - Бундеслига11-й турБохум1 : 1
03.11.2023Германия - Бундеслига10-й тур1 : 2Бохум
12.12.2023Лига чемпионовГруппа C. 6-й турУнион2 : 3
09.12.2023Германия - Бундеслига14-й турУнион3 : 1
29.11.2023Лига чемпионовГруппа C. 5-й тур1 : 1Унион
25.11.2023Германия - Бундеслига12-й турУнион1 : 1
12.11.2023Германия - Бундеслига11-й тур4 : 0Унион

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