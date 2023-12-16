Бохум - Унион 16 Декабря прямая трансляция
Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 30748
16 Декабря 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 15-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Унион, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бохум
Бохум
Унион
Берлин
|1
|вр
|Мануэль Риман
|2
|зщ
|Кристиан Гамбоа
|4
|зщ
|Эрхан Машович
|5
|зщ
|Бернардо
|32
|зщ
|Максимилиан Виттек
|8
|пз
|Энтони Лосийя
|6
|пз
|Патрик Остерхаге
|7
|пз
|Кевин Штёгер
|11
|нп
|Такума Асано
|22
|нп
|Кристофер Антви-Адджей
|9
|нп
|Гонсало Пасьенса
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|18
|зщ
|Йосип Юранович
|31
|зщ
|Робин Кнохе
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|26
|зщ
|Жером Руссийон
|6
|зщ
|Робин Госенс
|8
|пз
|Рани Хедира
|19
|пз
|Яник Хаберер
|16
|нп
|Бенедикт Холлербах
|10
|нп
|Кевин Фолланд
|17
|нп
|Кевин Бехренс
Главные тренеры
|Томас Леч
|Урс Фишер
История личных встреч
|16.04.2023
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|23.10.2022
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|14.05.2022
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|3 : 2
|18.12.2021
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|0 : 1
|19.05.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|2 : 2
|15.12.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|17-й тур
|2 : 0
|06.05.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|3 : 1
|03.12.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|2 : 1
|27.01.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|18-й тур
|2 : 1
|06.08.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|2 : 1
|08.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|3 : 1
|02.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|3 : 1
|26.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|0 : 0
|11.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|1 : 1
|03.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|1 : 2
|12.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 6-й тур
|2 : 3
|09.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|3 : 1
|29.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 5-й тур
|1 : 1
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|4 : 0