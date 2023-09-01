Нюрнберг - Гамбург 16 Декабря прямая трансляция
Стадион: Макс-Морлок-Штадион (Нюрнберг, Германия), вместимость: 50000
16 Декабря 2023 года в 15:00 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 17-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нюрнберг - Гамбург, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Макс-Морлок-Штадион (Нюрнберг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нюрнберг
Нюрнберг
Гамбург
Гамбург
Главные тренеры
|Дитер Хеккинг
|Тим Вальтер
История личных встреч
|04.03.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|3 : 0
|27.08.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|0 : 2
|05.03.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|2 : 1
|26.10.2021
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 1 2 : 4
|26.09.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|2 : 2
|10.05.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|5 : 2
|09.01.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|1 : 1
|30.01.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|19-й тур
|4 : 1
|05.08.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|0 : 4
|05.02.2019
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 0
|10.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|0 : 1
|05.12.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 0
|02.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|0 : 5
|26.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|4 : 1
|11.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 3
|09.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|1 : 2
|06.12.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 3 5 : 3
|01.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|2 : 2
|24.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|11.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|4 : 2