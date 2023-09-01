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Нюрнберг - Гамбург 16 Декабря прямая трансляция

Стадион: Макс-Морлок-Штадион (Нюрнберг, Германия), вместимость: 50000
16 Декабря 2023 года в 15:00 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 17-й тур
Нюрнберг
Гамбург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нюрнберг - Гамбург, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Макс-Морлок-Штадион (Нюрнберг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нюрнберг
Нюрнберг
Гамбург
Гамбург
Главные тренеры
ГерманияДитер Хеккинг
ГерманияТим Вальтер
История личных встреч
04.03.2023Германия - Вторая Бундеслига23-й турГамбург3 : 0Нюрнберг
27.08.2022Германия - Вторая Бундеслига6-й турНюрнберг0 : 2Гамбург
05.03.2022Германия - Вторая Бундеслига25-й турНюрнберг2 : 1Гамбург
26.10.2021Кубок Германии2-й раундНюрнберг1 : 1 2 : 4Гамбург
26.09.2021Германия - Вторая Бундеслига8-й турГамбург2 : 2Нюрнберг
10.05.2021Германия - Вторая Бундеслига32-й турГамбург5 : 2Нюрнберг
09.01.2021Германия - Вторая Бундеслига15-й турНюрнберг1 : 1Гамбург
30.01.2020Германия - Вторая Бундеслига19-й турГамбург4 : 1Нюрнберг
05.08.2019Германия - Вторая Бундеслига2-й турНюрнберг0 : 4Гамбург
05.02.2019Кубок Германии1/8 финалаГамбург1 : 0Нюрнберг
10.12.2023Германия - Вторая Бундеслига16-й тур0 : 1Нюрнберг
05.12.2023Кубок Германии1/8 финала2 : 0Нюрнберг
02.12.2023Германия - Вторая Бундеслига15-й турНюрнберг0 : 5
26.11.2023Германия - Вторая Бундеслига14-й тур4 : 1Нюрнберг
11.11.2023Германия - Вторая Бундеслига13-й тур1 : 3Нюрнберг
09.12.2023Германия - Вторая Бундеслига16-й турГамбург1 : 2
06.12.2023Кубок Германии1/8 финала3 : 3 5 : 3Гамбург
01.12.2023Германия - Вторая Бундеслига15-й тур2 : 2Гамбург
24.11.2023Германия - Вторая Бундеслига14-й турГамбург2 : 1
11.11.2023Германия - Вторая Бундеслига13-й тур4 : 2Гамбург

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