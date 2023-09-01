Магдебург - Фортуна 16 Декабря прямая трансляция
Стадион: MDCC-Арена - Эрнст-Грубе (Магдебург, Германия), вместимость: 27250
16 Декабря 2023 года в 15:00 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 17-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Магдебург - Фортуна, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: MDCC-Арена - Эрнст-Грубе (Магдебург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Магдебург
Магдебург
Фортуна
Дюссельдорф
Главные тренеры
|Кристиан Тиц
|Кристиан Тиц
История личных встреч
|05.12.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 2
|27.01.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|18-й тур
|3 : 2
|16.07.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|1 : 2
|09.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
|05.12.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 2
|02.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|4 : 1
|25.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|0 : 2
|12.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 2
|10.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|0 : 1
|05.12.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 2
|02.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|0 : 5
|25.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|5 : 3
|12.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 0