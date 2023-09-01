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Магдебург - Фортуна 16 Декабря прямая трансляция

Стадион: MDCC-Арена - Эрнст-Грубе (Магдебург, Германия), вместимость: 27250
16 Декабря 2023 года в 15:00 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 17-й тур
Магдебург
Фортуна

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Магдебург - Фортуна, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: MDCC-Арена - Эрнст-Грубе (Магдебург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Магдебург
Магдебург
Фортуна
Дюссельдорф
Главные тренеры
ГерманияКристиан Тиц
ГерманияКристиан Тиц
История личных встреч
05.12.2023Кубок Германии1/8 финалаМагдебург1 : 2Фортуна
27.01.2023Германия - Вторая Бундеслига18-й турФортуна3 : 2Магдебург
16.07.2022Германия - Вторая Бундеслига1-й турМагдебург1 : 2Фортуна
09.12.2023Германия - Вторая Бундеслига16-й тур1 : 1Магдебург
05.12.2023Кубок Германии1/8 финалаМагдебург1 : 2Фортуна
02.12.2023Германия - Вторая Бундеслига15-й турМагдебург4 : 1
25.11.2023Германия - Вторая Бундеслига14-й тур0 : 2Магдебург
12.11.2023Германия - Вторая Бундеслига13-й турМагдебург1 : 2
10.12.2023Германия - Вторая Бундеслига16-й турФортуна0 : 1
05.12.2023Кубок Германии1/8 финалаМагдебург1 : 2Фортуна
02.12.2023Германия - Вторая Бундеслига15-й тур0 : 5Фортуна
25.11.2023Германия - Вторая Бундеслига14-й турФортуна5 : 3
12.11.2023Германия - Вторая Бундеслига13-й тур1 : 0Фортуна

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