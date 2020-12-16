Герта - Оснабрюк 16 Декабря прямая трансляция
Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
16 Декабря 2023 года в 15:00 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 17-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Оснабрюк, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Герта
Берлин
Оснабрюк
Оснабрюк
История личных встреч
|09.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|1 : 2
|06.12.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 3 5 : 3
|03.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|5 : 1
|24.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|2 : 2
|11.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|2 : 2
|09.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
|01.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|4 : 0
|25.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|0 : 2
|11.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|3 : 2
|04.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1