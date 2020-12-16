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Герта - Оснабрюк 16 Декабря прямая трансляция

Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
16 Декабря 2023 года в 15:00 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 17-й тур
Герта
Оснабрюк

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Оснабрюк, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Герта
Берлин
Оснабрюк
Оснабрюк
История личных встреч
09.12.2023Германия - Вторая Бундеслига16-й тур1 : 2Герта
06.12.2023Кубок Германии1/8 финалаГерта3 : 3 5 : 3
03.12.2023Германия - Вторая Бундеслига15-й турГерта5 : 1
24.11.2023Германия - Вторая Бундеслига14-й тур2 : 2Герта
11.11.2023Германия - Вторая Бундеслига13-й турГерта2 : 2
09.12.2023Германия - Вторая Бундеслига16-й турОснабрюк1 : 1
01.12.2023Германия - Вторая Бундеслига15-й тур4 : 0Оснабрюк
25.11.2023Германия - Вторая Бундеслига14-й турОснабрюк0 : 2
11.11.2023Германия - Вторая Бундеслига13-й тур3 : 2Оснабрюк
04.11.2023Германия - Вторая Бундеслига12-й турОснабрюк1 : 1

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