Хольштайн - Ганновер-96 16 Декабря прямая трансляция
Стадион: Хольштайн-Штадион (Киль, Германия), вместимость: 11386
16 Декабря 2023 года в 22:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 17-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хольштайн - Ганновер-96, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Хольштайн-Штадион (Киль, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хольштайн
Киль
Ганновер-96
Ганновер
История личных встреч
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 5
|11.11.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|17-й тур
|1 : 1
|25.02.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|2 : 0
|18.09.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|0 : 3
|10.05.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|1 : 0
|29.11.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|0 : 3
|02.03.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|3 : 1
|20.09.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 2
|10.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|0 : 1
|02.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|3 : 2
|26.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|0 : 3
|11.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|4 : 2
|04.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|08.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|2 : 2
|03.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|1 : 0
|24.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|2 : 2
|10.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|0 : 0
|05.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|2 : 0