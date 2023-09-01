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Хольштайн - Ганновер-96 16 Декабря прямая трансляция

Стадион: Хольштайн-Штадион (Киль, Германия), вместимость: 11386
16 Декабря 2023 года в 22:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 17-й тур
Хольштайн
Ганновер-96

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хольштайн - Ганновер-96, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Хольштайн-Штадион (Киль, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хольштайн
Киль
Ганновер-96
Ганновер
История личных встреч
28.05.2023Германия - Вторая Бундеслига34-й турГанновер-961 : 5Хольштайн
11.11.2022Германия - Вторая Бундеслига17-й турХольштайн1 : 1Ганновер-96
25.02.2022Германия - Вторая Бундеслига24-й турГанновер-962 : 0Хольштайн
18.09.2021Германия - Вторая Бундеслига7-й турХольштайн0 : 3Ганновер-96
10.05.2021Германия - Вторая Бундеслига26-й турХольштайн1 : 0Ганновер-96
29.11.2020Германия - Вторая Бундеслига9-й турГанновер-960 : 3Хольштайн
02.03.2020Германия - Вторая Бундеслига24-й турГанновер-963 : 1Хольштайн
20.09.2019Германия - Вторая Бундеслига7-й турХольштайн1 : 2Ганновер-96
10.12.2023Германия - Вторая Бундеслига16-й тур0 : 1Хольштайн
02.12.2023Германия - Вторая Бундеслига15-й турХольштайн3 : 2
26.11.2023Германия - Вторая Бундеслига14-й тур0 : 3Хольштайн
11.11.2023Германия - Вторая Бундеслига13-й турХольштайн4 : 2
04.11.2023Германия - Вторая Бундеслига12-й тур1 : 1Хольштайн
08.12.2023Германия - Вторая Бундеслига16-й турГанновер-962 : 2
03.12.2023Германия - Вторая Бундеслига15-й тур1 : 0Ганновер-96
24.11.2023Германия - Вторая Бундеслига14-й турГанновер-962 : 2
10.11.2023Германия - Вторая Бундеслига13-й тур0 : 0Ганновер-96
05.11.2023Германия - Вторая Бундеслига12-й турГанновер-962 : 0

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