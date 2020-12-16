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Риу Аве - Визела 16 Декабря прямая трансляция

16 Декабря 2023 года в 18:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 14-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия);
Риу Аве
Визела

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Визела, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Визела
Визела
18 Бразилия вр Жонатан
33 Бразилия зщ Адерлан Сантос
23 Португалия зщ Жозуэ
3 Португалия зщ Мигел Раймунду Нобрега
20 Португалия пз Коштинья
10 Марокко пз Амин Удрири
6 Португалия пз Гонсалу Родригеш
77 Португалия нп Фабиу Роналду
14 Португалия нп Жока
95 Португалия нп Андре Перейра
22 Гана нп Эммануэл Боатенг
97 Хорватия вр Фабиян Бунтиц
82 Португалия зщ Томаш Силва
3 Португалия зщ Бруну Уилсон
5 Бразилия зщ Андерсон
6 Бразилия зщ Matheus Pereira
20 Португалия пз Саму
34 Испания пз Педро Ортис
90 Португалия пз Diogo Nascimento
79 Португалия пз Нуну Морейра
17 Венесуэла нп Матиас Лакава
99 Франция нп Самуэль Эссенд
Главные тренеры
Португалия Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
29.01.2023 Португалия - Примейра 18-й тур Визела3 : 1Риу Аве
06.08.2022 Португалия - Примейра 1-й тур Риу Аве0 : 1Визела
10.12.2023 Португалия - Примейра 13-й тур 2 : 2Риу Аве
02.12.2023 Португалия - Примейра 12-й тур Риу Аве1 : 1
12.11.2023 Португалия - Примейра 11-й тур 1 : 1Риу Аве
05.11.2023 Португалия - Примейра 10-й тур Риу Аве2 : 0
29.10.2023 Португалия - Примейра 9-й тур Риу Аве3 : 4
08.12.2023 Португалия - Примейра 13-й тур Визела1 : 3
01.12.2023 Португалия - Примейра 12-й тур 2 : 1Визела
24.11.2023 Кубок Португалии 1/16 финала Визела2 : 1 ДВ
11.11.2023 Португалия - Примейра 11-й тур Визела0 : 0
05.11.2023 Португалия - Примейра 10-й тур 0 : 1Визела

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