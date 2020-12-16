Риу Аве - Визела 16 Декабря прямая трансляция
16 Декабря 2023 года в 18:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 14-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Визела, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Визела
Визела
|18
|вр
|Жонатан
|33
|зщ
|Адерлан Сантос
|23
|зщ
|Жозуэ
|3
|зщ
|Мигел Раймунду Нобрега
|20
|пз
|Коштинья
|10
|пз
|Амин Удрири
|6
|пз
|Гонсалу Родригеш
|77
|нп
|Фабиу Роналду
|14
|нп
|Жока
|95
|нп
|Андре Перейра
|22
|нп
|Эммануэл Боатенг
|97
|вр
|Фабиян Бунтиц
|82
|зщ
|Томаш Силва
|3
|зщ
|Бруну Уилсон
|5
|зщ
|Андерсон
|6
|зщ
|Matheus Pereira
|20
|пз
|Саму
|34
|пз
|Педро Ортис
|90
|пз
|Diogo Nascimento
|79
|пз
|Нуну Морейра
|17
|нп
|Матиас Лакава
|99
|нп
|Самуэль Эссенд
Главные тренеры
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
|29.01.2023
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|3 : 1
|06.08.2022
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|0 : 1
|10.12.2023
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|2 : 2
|02.12.2023
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|1 : 1
|05.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|2 : 0
|29.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|3 : 4
|08.12.2023
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|1 : 3
|01.12.2023
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|2 : 1
|24.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 1 ДВ
|11.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|0 : 0
|05.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|0 : 1