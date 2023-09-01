Арока - Жил Висенте 16 Декабря прямая трансляция
16 Декабря 2023 года в 21:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 14-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Жил Висенте, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арока
Арока
Жил Висенте
Барселуш
|12
|вр
|Игнасио Де Арруабаррена
|28
|зщ
|Тиагу Эшгаю
|44
|зщ
|Нино Галович
|4
|зщ
|Франсиско Монтеро
|22
|зщ
|Богдан Милованов
|89
|пз
|Педру Сантуш
|8
|пз
|Eboue Kouassi
|5
|пз
|Давид Симау
|10
|нп
|Хасон
|19
|нп
|Рафаэль Мухика
|23
|нп
|Кристо Гонсалес
|42
|вр
|Эндрю да Силва Вентура
|5
|зщ
|Kiko Vilas Boas
|13
|зщ
|Gabriel Pereira Magalhães dos Santos
|26
|зщ
|Рубен Фернандеш
|23
|зщ
|Леонарду Бута
|25
|пз
|Педру Тиба
|10
|пз
|Канья Фудзимото
|8
|нп
|Максим Домингес
|70
|нп
|Фелиш Коррея
|9
|нп
|Али Алипур Гхара
|77
|нп
|Мурило
Главные тренеры
|Витор Кампелуш
|Витор Кампелуш
|Витор Кампелуш
|Витор Кампелуш
История личных встреч
|05.02.2023
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|1 : 1
|08.11.2022
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|1 : 4
|15.08.2022
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|1 : 0
|02.04.2022
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|2 : 1
|05.11.2021
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|1 : 1
|25.03.2018
|Португалия - Сегунда
|29-й тур
|0 : 3
|22.10.2017
|Португалия - Сегунда
|10-й тур
|1 : 0
|22.03.2015
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|3 : 1
|02.11.2014
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|1 : 1
|04.05.2014
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|1 : 0
|10.12.2023
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|2 : 2
|03.12.2023
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|0 : 4
|26.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 2 4 : 3
|12.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|0 : 1
|06.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|2 : 0
|11.12.2023
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|1 : 1
|04.12.2023
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|3 : 1
|25.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|0 : 1
|12.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|1 : 1
|04.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|3 : 1