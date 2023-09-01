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Арока - Жил Висенте 16 Декабря прямая трансляция

16 Декабря 2023 года в 21:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 14-й тур
Арока
Жил Висенте

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Жил Висенте, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арока
Арока
Жил Висенте
Барселуш
12 Уругвай вр Игнасио Де Арруабаррена
28 Португалия зщ Тиагу Эшгаю
44 Хорватия зщ Нино Галович
4 Испания зщ Франсиско Монтеро
22 Украина зщ Богдан Милованов
89 Португалия пз Педру Сантуш
8 Кот-д'Ивуар пз Eboue Kouassi
5 Португалия пз Давид Симау
10 Испания нп Хасон
19 Испания нп Рафаэль Мухика
23 Испания нп Кристо Гонсалес
42 Бразилия вр Эндрю да Силва Вентура
5 Португалия зщ Kiko Vilas Boas
13 Бразилия зщ Gabriel Pereira Magalhães dos Santos
26 Португалия зщ Рубен Фернандеш
23 Португалия зщ Леонарду Бута
25 Португалия пз Педру Тиба
10 Япония пз Канья Фудзимото
8 Швейцария нп Максим Домингес
70 Португалия нп Фелиш Коррея
9 Иран нп Али Алипур Гхара
77 Бразилия нп Мурило
Главные тренеры
Португалия Витор Кампелуш
Португалия Витор Кампелуш
Португалия Витор Кампелуш
Португалия Витор Кампелуш
История личных встреч
05.02.2023 Португалия - Примейра 19-й тур Жил Висенте1 : 1Арока
08.11.2022 Кубок Португалии 1/16 финала Жил Висенте1 : 4Арока
15.08.2022 Португалия - Примейра 2-й тур Арока1 : 0Жил Висенте
02.04.2022 Португалия - Примейра 28-й тур Арока2 : 1Жил Висенте
05.11.2021 Португалия - Примейра 11-й тур Жил Висенте1 : 1Арока
25.03.2018 Португалия - Сегунда 29-й тур Жил Висенте0 : 3Арока
22.10.2017 Португалия - Сегунда 10-й тур Арока1 : 0Жил Висенте
22.03.2015 Португалия - Примейра 26-й тур Арока3 : 1Жил Висенте
02.11.2014 Португалия - Примейра 9-й тур Жил Висенте1 : 1Арока
04.05.2014 Португалия - Примейра 29-й тур Арока1 : 0Жил Висенте
10.12.2023 Португалия - Примейра 13-й тур Арока2 : 2
03.12.2023 Португалия - Примейра 12-й тур 0 : 4Арока
26.11.2023 Кубок Португалии 1/16 финала Арока2 : 2 4 : 3
12.11.2023 Португалия - Примейра 11-й тур Арока0 : 1
06.11.2023 Португалия - Примейра 10-й тур 2 : 0Арока
11.12.2023 Португалия - Примейра 13-й тур Жил Висенте1 : 1
04.12.2023 Португалия - Примейра 12-й тур 3 : 1Жил Висенте
25.11.2023 Кубок Португалии 1/16 финала 0 : 1Жил Висенте
12.11.2023 Португалия - Примейра 11-й тур Жил Висенте1 : 1
04.11.2023 Португалия - Примейра 10-й тур 3 : 1Жил Висенте

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