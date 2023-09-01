Херенвен - Волендам 16 Декабря прямая трансляция
Стадион: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды), вместимость: 26800
16 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 16-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Херенвен - Волендам, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 16-й тур, оно проводится на стадионе: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Херенвен
Херенвен
Волендам
Волендам
|44
|вр
|Андрис Нопперт
|15
|зщ
|Хуссейн Али
|4
|зщ
|Свен ван Бэк
|6
|зщ
|Сиб ван Оттеле
|7
|зщ
|Матс Кёлерт
|26
|пз
|Anas Tahiri
|33
|пз
|Том Хайе
|28
|пз
|Luuk Brouwers
|17
|нп
|Че Нуннели
|20
|нп
|Осам Сахрауи
|11
|нп
|Пелле ван Амерсфоорт
|1
|вр
|Мио Бакхаус
|4
|зщ
|Дамон Мирани
|28
|зщ
|Джош Флинт
|31
|зщ
|Ксавье Мбуямба
|2
|зщ
|Оскар Буур
|17
|пз
|Калвин Твигт
|48
|пз
|Bram Van Driel
|3
|пз
|Брайан Плат
|36
|пз
|Milan de Haan
|25
|нп
|Леквинцио Зиифьюк
|11
|нп
|Билаль Оулд-Чикх
Главные тренеры
|Кеес ван Вондерен
История личных встреч
|08.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|2 : 1
|11.01.2023
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|2 : 0
|23.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|1 : 3
|07.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|2 : 0
|01.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|3 : 0
|25.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|3 : 0
|11.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|1 : 3
|05.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|4 : 1
|07.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|3 : 1
|02.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|0 : 5
|26.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|3 : 0
|16.11.2023
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 0
|12.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|1 : 4