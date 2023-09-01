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Херенвен - Волендам 16 Декабря прямая трансляция

Стадион: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды), вместимость: 26800
16 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 16-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Херенвен
Волендам

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Херенвен - Волендам, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 16-й тур, оно проводится на стадионе: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Херенвен
Херенвен
Волендам
Волендам
44 Нидерланды вр Андрис Нопперт
15 Швеция зщ Хуссейн Али
4 Нидерланды зщ Свен ван Бэк
6 Нидерланды зщ Сиб ван Оттеле
7 Германия зщ Матс Кёлерт
26 Бельгия пз Anas Tahiri
33 Нидерланды пз Том Хайе
28 Нидерланды пз Luuk Brouwers
17 Нидерланды нп Че Нуннели
20 Норвегия нп Осам Сахрауи
11 Нидерланды нп Пелле ван Амерсфоорт
1 Германия вр Мио Бакхаус
4 Нидерланды зщ Дамон Мирани
28 Англия зщ Джош Флинт
31 Нидерланды зщ Ксавье Мбуямба
2 Дания зщ Оскар Буур
17 Нидерланды пз Калвин Твигт
48 Нидерланды пз Bram Van Driel
3 Нидерланды пз Брайан Плат
36 Нидерланды пз Milan de Haan
25 Нидерланды нп Леквинцио Зиифьюк
11 Нидерланды нп Билаль Оулд-Чикх
Главные тренеры
Нидерланды Кеес ван Вондерен
История личных встреч
08.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Херенвен2 : 1Волендам
11.01.2023 Кубок Нидерландов 1/16 финала Херенвен2 : 0Волендам
23.10.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Волендам1 : 3Херенвен
07.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур 2 : 0Херенвен
01.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Херенвен3 : 0
25.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Херенвен3 : 0
11.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур 1 : 3Херенвен
05.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур 4 : 1Херенвен
07.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур 3 : 1Волендам
02.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Волендам0 : 5
26.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур 3 : 0Волендам
16.11.2023 Кубок Нидерландов 1-й раунд 1 : 0Волендам
12.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Волендам1 : 4

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