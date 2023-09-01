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Нью-Йорк Рейнджерс - Анахайм Дакс 16 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
16 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Анахайм Дакс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Анахайм Дакс, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Анахайм Дакс
Анахайм
Главные тренеры
США Питер Лавиолетт
США Грег Кронин
История личных встреч
24.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
18.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс6 : 4Анахайм Дакс
16.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 3 ОТАнахайм Дакс
09.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 4Нью-Йорк Рейнджерс
22.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 1Анахайм Дакс
15.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 3 БНью-Йорк Рейнджерс
19.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 1Анахайм Дакс
02.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 3 БНью-Йорк Рейнджерс
24.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс6 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
20.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 1Анахайм Дакс
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 7
11.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 1
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 0Нью-Йорк Рейнджерс
06.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
04.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс6 : 5
14.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Анахайм Дакс
11.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 4
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 0Анахайм Дакс
06.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Анахайм Дакс
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 3 Б

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