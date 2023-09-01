Нью-Йорк Рейнджерс - Анахайм Дакс 16 Декабря прямая трансляция
Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
16 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Анахайм Дакс, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Анахайм Дакс
Анахайм
Главные тренеры
|Питер Лавиолетт
|Грег Кронин
История личных встреч
|24.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|18.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|16.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|09.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|22.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|15.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|19.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|02.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|24.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|20.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 7
|11.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|04.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5
|14.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|11.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б