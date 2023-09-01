Каролина Харрикейнз - Нэшвилл Предаторз 16 Декабря прямая трансляция
Стадион: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США), вместимость: 19041
16 Декабря 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Каролина Харрикейнз - Нэшвилл Предаторз, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Каролина Харрикейнз
Роли
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Главные тренеры
|Род Бриндамор
|Эндрю Брюнетт
История личных встреч
|07.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 1
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 1
|07.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|06.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|19.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|17.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|09.10.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3
|06.10.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 3 ОТ
|28.05.2021
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала. 6-й матч
|3 : 4 ОТ
|26.05.2021
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала. 5-й матч
|3 : 2 ОТ
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|07.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|11.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б