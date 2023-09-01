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Каролина Харрикейнз - Нэшвилл Предаторз 16 Декабря прямая трансляция

Стадион: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США), вместимость: 19041
16 Декабря 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Каролина Харрикейнз
Нэшвилл Предаторз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Каролина Харрикейнз - Нэшвилл Предаторз, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каролина Харрикейнз
Роли
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Главные тренеры
Канада Род Бриндамор
Канада Эндрю Брюнетт
История личных встреч
07.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Каролина Харрикейнз4 : 1Нэшвилл Предаторз
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Нэшвилл Предаторз5 : 1Каролина Харрикейнз
07.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 0Каролина Харрикейнз
06.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 5Нэшвилл Предаторз
19.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз5 : 3Нэшвилл Предаторз
17.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 3Каролина Харрикейнз
09.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Нэшвилл Предаторз4 : 3Каролина Харрикейнз
06.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Каролина Харрикейнз2 : 3 ОТНэшвилл Предаторз
28.05.2021 НХЛ - плей-офф 1/8 финала. 6-й матч Нэшвилл Предаторз3 : 4 ОТКаролина Харрикейнз
26.05.2021 НХЛ - плей-офф 1/8 финала. 5-й матч Каролина Харрикейнз3 : 2 ОТНэшвилл Предаторз
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Каролина Харрикейнз
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Каролина Харрикейнз
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Каролина Харрикейнз
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Каролина Харрикейнз
07.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 1Каролина Харрикейнз
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 2 ОТ
11.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Нэшвилл Предаторз
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 0Нэшвилл Предаторз
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз5 : 1
06.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 БНэшвилл Предаторз

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