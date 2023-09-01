Нью-Йорк Айлендерс - Бостон Брюинз 16 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США), вместимость: 17255
16 Декабря 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Айлендерс - Бостон Брюинз, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Бостон Брюинз
Бостон
Главные тренеры
|Лэйн Ламберт
|Джим Монтгомери
История личных встреч
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|19.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|19.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|14.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|26.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|18.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|17.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|10.06.2021
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала. 6-й матч
|6 : 2
|08.06.2021
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала. 5-й матч
|4 : 5
|06.06.2021
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала. 4-й матч
|4 : 1
|14.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|12.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 3
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|14.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|09.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|04.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ