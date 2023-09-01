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Нью-Йорк Айлендерс - Бостон Брюинз 16 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США), вместимость: 17255
16 Декабря 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Айлендерс
Бостон Брюинз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Айлендерс - Бостон Брюинз, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Бостон Брюинз
Бостон
Главные тренеры
Канада Лэйн Ламберт
Канада Джим Монтгомери
История личных встреч
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз5 : 2Нью-Йорк Айлендерс
19.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз6 : 2Нью-Йорк Айлендерс
19.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс1 : 4Бостон Брюинз
14.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз4 : 3 БНью-Йорк Айлендерс
26.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз6 : 3Нью-Йорк Айлендерс
18.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 1Бостон Брюинз
17.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 1Бостон Брюинз
10.06.2021 НХЛ - плей-офф 1/4 финала. 6-й матч Нью-Йорк Айлендерс6 : 2Бостон Брюинз
08.06.2021 НХЛ - плей-офф 1/4 финала. 5-й матч Бостон Брюинз4 : 5Нью-Йорк Айлендерс
06.06.2021 НХЛ - плей-офф 1/4 финала. 4-й матч Нью-Йорк Айлендерс4 : 1Бостон Брюинз
14.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 3
12.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 3 ОТ
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 2 ОТ
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс7 : 3
06.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 5 ОТ
14.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1 ОТБостон Брюинз
09.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз5 : 3
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз1 : 3
04.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 1
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТБостон Брюинз

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