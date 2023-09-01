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Даллас Старз - Оттава Сенаторз 16 Декабря прямая трансляция

Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
16 Декабря 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Даллас Старз
Оттава Сенаторз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Оттава Сенаторз, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Оттава Сенаторз
Оттава
Главные тренеры
Канада Питер Дебур
Канада Ди Джей Смит
История личных встреч
09.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 3 ОТОттава Сенаторз
25.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз4 : 2Даллас Старз
30.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 4Оттава Сенаторз
18.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз3 : 2Даллас Старз
17.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз4 : 3 ОТДаллас Старз
22.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз2 : 1Оттава Сенаторз
24.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз6 : 4Оттава Сенаторз
16.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз4 : 1Даллас Старз
17.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз3 : 2 ОТДаллас Старз
06.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз2 : 3 ОТОттава Сенаторз
12.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз6 : 3
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 6
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 5 БДаллас Старз
07.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4Даллас Старз
05.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 0Даллас Старз
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Оттава Сенаторз
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз1 : 4
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 5Оттава Сенаторз
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз3 : 4
06.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз6 : 2

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