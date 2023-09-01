Даллас Старз - Оттава Сенаторз 16 Декабря прямая трансляция
Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
16 Декабря 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Оттава Сенаторз, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Оттава Сенаторз
Оттава
Главные тренеры
|Питер Дебур
|Ди Джей Смит
История личных встреч
|09.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|25.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|30.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|18.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|17.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|22.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|24.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|16.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|17.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|06.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|12.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 Б
|07.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|05.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2