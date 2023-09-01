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Аризона Койотс - Сан-Хосе Шаркс 16 Декабря прямая трансляция

Стадион: Маллетт-Арена (Темпе, США), вместимость: 4600
16 Декабря 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Аризона Койотс
Сан-Хосе Шаркс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аризона Койотс - Сан-Хосе Шаркс, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Маллетт-Арена (Темпе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аризона Койотс
Глендейл
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Главные тренеры
Канада Андре Туриньи
США Дэвид Куинн
История личных встреч
02.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 7Сан-Хосе Шаркс
11.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 4Сан-Хосе Шаркс
14.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 2Аризона Койотс
31.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс5 : 2Сан-Хосе Шаркс
21.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс4 : 2Аризона Койотс
29.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс8 : 7 БАризона Койотс
09.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс4 : 5 ОТАризона Койотс
08.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 5Аризона Койотс
29.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс4 : 2Аризона Койотс
27.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс6 : 4Аризона Койотс
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Аризона Койотс
12.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Аризона Койотс
09.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3Аризона Койотс
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 4
05.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс6 : 0
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 1
11.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4 БСан-Хосе Шаркс
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 6 ОТСан-Хосе Шаркс
06.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 5 ОТСан-Хосе Шаркс
04.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 5Сан-Хосе Шаркс

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