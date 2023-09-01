Аризона Койотс - Сан-Хосе Шаркс 16 Декабря прямая трансляция
Стадион: Маллетт-Арена (Темпе, США), вместимость: 4600
16 Декабря 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аризона Койотс - Сан-Хосе Шаркс, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Маллетт-Арена (Темпе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аризона Койотс
Глендейл
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Главные тренеры
|Андре Туриньи
|Дэвид Куинн
История личных встреч
|02.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 7
|11.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|14.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|31.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|21.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|29.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 7 Б
|09.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|08.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|29.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|27.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|12.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|09.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|05.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 0
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|11.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6 ОТ
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|04.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5