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Вегас Голден Найтс - Баффало Сэйбрз 16 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
16 Декабря 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Вегас Голден Найтс
Баффало Сэйбрз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вегас Голден Найтс - Баффало Сэйбрз, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Баффало Сэйбрз
Баффало
Главные тренеры
Канада Брюс Кэссиди
США Дон Гранато
История личных встреч
20.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс2 : 3Баффало Сэйбрз
11.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 7Вегас Голден Найтс
11.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 1Вегас Голден Найтс
02.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс5 : 2Баффало Сэйбрз
29.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс4 : 2Баффало Сэйбрз
15.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 2Вегас Голден Найтс
17.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс4 : 1Баффало Сэйбрз
08.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 2Вегас Голден Найтс
10.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз1 : 2 БВегас Голден Найтс
18.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс5 : 4 ОТБаффало Сэйбрз
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс5 : 4 ОТ
11.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс5 : 4 Б
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 6Вегас Голден Найтс
07.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 6Вегас Голден Найтс
05.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс1 : 2 ОТ
14.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 1Баффало Сэйбрз
12.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз5 : 2
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз2 : 3 Б
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 3Баффало Сэйбрз
06.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 5

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