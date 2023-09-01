Вегас Голден Найтс - Баффало Сэйбрз 16 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
16 Декабря 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вегас Голден Найтс - Баффало Сэйбрз, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Баффало Сэйбрз
Баффало
Главные тренеры
|Брюс Кэссиди
|Дон Гранато
История личных встреч
|20.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|11.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|11.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|02.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|29.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|15.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|17.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|08.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|10.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 Б
|18.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|11.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|07.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|05.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|14.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|12.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5