Миннесота Уайлд - Ванкувер Кэнакс 16 Декабря прямая трансляция
Стадион: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США), вместимость: 20554
16 Декабря 2023 года в 22:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Уайлд - Ванкувер Кэнакс, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Главные тренеры
|Джон Хайнс
|Рик Токкет
История личных встреч
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|03.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|11.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|21.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|22.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|25.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|27.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|08.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала - Запад. 4-й матч
|4 : 5 ОТ
|06.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала - Запад. 3-й матч
|0 : 3
|05.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала - Запад. 2-й матч
|4 : 3
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|11.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|09.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6