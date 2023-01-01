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Вест Хэм Юнайтед - Вулверхэмптон 17 Декабря прямая трансляция

Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
17 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Вест Хэм Юнайтед
Вулверхэмптон

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Вулверхэмптон, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
23 Франция вр Альфонс Ареола
5 Чехия зщ Владимир Цоуфал
4 Франция зщ Курт Зума
27 Марокко зщ Найеф Агер
33 Италия зщ Эмерсон Палмиери
19 Мексика зщ Эдсон Альварес
7 Англия пз Джеймс Уорд-Праус
28 Чехия пз Томаш Соучек
10 Бразилия пз Лукас Пакета
14 Гана нп Мохаммед Кудус
20 Англия нп Джаррод Боуэн
1 Португалия вр Жозе Са
15 Англия зщ Крейг Доусон
23 Англия зщ Макс Килман
24 Португалия зщ Тоти
22 Португалия зщ Нелсон Семеду
3 Алжир зщ Райан Аит-Нури
5 Габон пз Марио Лемина
8 Бразилия пз Жоао Гомес
21 Испания пз Пабло Сарабия
12 Бразилия нп Матеус Кунья
11 Южная Корея нп Хван Хи Чан
Главные тренеры
Шотландия Дэвид Мойес
Англия Гари О'Нил
История личных встреч
14.01.2023 Англия - Премьер-лига 20-й тур Вулверхэмптон1 : 0Вест Хэм Юнайтед
01.10.2022 Англия - Премьер-лига 9-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 0Вулверхэмптон
27.02.2022 Англия - Премьер-лига 27-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 0Вулверхэмптон
20.11.2021 Англия - Премьер-лига 12-й тур Вулверхэмптон1 : 0Вест Хэм Юнайтед
05.04.2021 Англия - Премьер-лига 30-й тур Вулверхэмптон2 : 3Вест Хэм Юнайтед
27.09.2020 Англия - Премьер-лига 3-й тур Вест Хэм Юнайтед4 : 0Вулверхэмптон
20.06.2020 Англия - Премьер-лига 30-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 2Вулверхэмптон
04.12.2019 Англия - Премьер-лига 15-й тур Вулверхэмптон2 : 0Вест Хэм Юнайтед
29.01.2019 Англия - Премьер-лига 24-й тур Вулверхэмптон3 : 0Вест Хэм Юнайтед
01.09.2018 Англия - Премьер-лига 4-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 1Вулверхэмптон
14.12.2023 Лига Европы Группа A. 6-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 0
10.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур 5 : 0Вест Хэм Юнайтед
07.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур 1 : 2Вест Хэм Юнайтед
03.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1
30.11.2023 Лига Европы Группа A. 5-й тур 0 : 1Вест Хэм Юнайтед
09.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур Вулверхэмптон1 : 1
05.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Вулверхэмптон1 : 0
02.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур 2 : 1Вулверхэмптон
27.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур 3 : 2Вулверхэмптон
11.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур Вулверхэмптон2 : 1

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