Вест Хэм Юнайтед - Вулверхэмптон 17 Декабря прямая трансляция
Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
17 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Вулверхэмптон, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
|23
|вр
|Альфонс Ареола
|5
|зщ
|Владимир Цоуфал
|4
|зщ
|Курт Зума
|27
|зщ
|Найеф Агер
|33
|зщ
|Эмерсон Палмиери
|19
|зщ
|Эдсон Альварес
|7
|пз
|Джеймс Уорд-Праус
|28
|пз
|Томаш Соучек
|10
|пз
|Лукас Пакета
|14
|нп
|Мохаммед Кудус
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|1
|вр
|Жозе Са
|15
|зщ
|Крейг Доусон
|23
|зщ
|Макс Килман
|24
|зщ
|Тоти
|22
|зщ
|Нелсон Семеду
|3
|зщ
|Райан Аит-Нури
|5
|пз
|Марио Лемина
|8
|пз
|Жоао Гомес
|21
|пз
|Пабло Сарабия
|12
|нп
|Матеус Кунья
|11
|нп
|Хван Хи Чан
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Гари О'Нил
История личных встреч
|14.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|01.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
|27.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|20.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|05.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 3
|27.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|4 : 0
|20.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 2
|04.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 0
|29.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 0
|01.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|14.12.2023
|Лига Европы
|Группа A. 6-й тур
|2 : 0
|10.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|5 : 0
|07.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа A. 5-й тур
|0 : 1
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|05.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|02.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
|27.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 2
|11.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1